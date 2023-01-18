  • 15°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 12:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】法國外貿銀行：料中國今年GDP增速將達5.5%　國內旅遊和酒店業復甦最快

宏觀解讀 12:06 2023/01/18

分享：

分享：

【中國經濟】法國外貿銀行：料中國GDP增速將達5.5%　國內旅遊和酒店業復甦最快

法國外貿銀行表示，中國經濟在1月仍面臨不確定性，但進一步復甦可期，預計2023年中國GDP增速將達到5.5%，並對1月之後的復甦前景持謹慎樂觀態度。在基數效應的加持下，2023年二季度的經濟增幅將會十分明顯。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 （Alicia Garcia Herrero）指，以城際GPS數據為基礎，計算了防疫措施放開後的人員流動性變化，發現進入2023年1月的第一周後人員流動性顯著增強。國內航班數量已經接近前一年的水平，然而，城市的地鐵出行指數仍然處於負增長，說明市內人員流動尚未恢復到令人滿意的水平，但應該已經渡過了最低谷的時期。

製造業仍較低迷　料國內旅遊和酒店業復甦最快

另一方面，高頻數據顯示製造業的趨勢也較為低迷。例如，中國鋼鐵產量在過去一個月內大幅下降，生產者價格指數（PPI）12月也依然大幅放緩。此外，由於全球需求放緩，中國製造業PMI中的新出口訂單指數在12月已經降至相當低的水平。同樣，2022年12月30日至2023年1月13日期間，上海集裝箱運價指數（SCFI）下降了5.5%。

投資的復甦仍然面臨不確定性。即使經濟活動全面復常，投資者的情緒可能仍需要一些時間才能完全復甦。總體而言，如果疫情狀況持續穩定，春節後經濟可能會出現更加明顯的復甦跡象。其中，復甦最快的行業將會是國內旅遊和酒店業等，但外部需求疲軟是拖累經濟增長的一個重要因素。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

相關文章：

【中國經濟】高盛上調中國GDP增速預測至5.5%

【2023展望】富達國際料中國經濟復甦之路將會循序漸進　籲應把握當中機遇

【中國經濟】ING彭藹嬈：內地經濟仍待復甦　歐美地區料上半年出現衰退

編輯：姚卓然

 

開啟hket App，閱讀全文
經濟衰退 中國市場 防疫措施 疫情 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌12點　納指期貨升近0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【周焯華案】周焯華判監18年　逾百項控罪罪成、加重清洗黑錢罪不成立
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車】威馬北京綫下門店據報幾乎全部關閉、溫州工廠傳處於停產狀態　日前擬「借殼」Apollo出行上市
【電動車】威馬北京綫下門店據報幾乎全部關閉、溫州工廠傳處於停產狀態　日前擬「借殼」Apollo出行上市
【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多
【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多
【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【BLACKPINK】鄭志剛上載BLACKPINK合照後　政府委任為文化藝術盛事委員會主席
【BLACKPINK】鄭志剛上載BLACKPINK合照後　政府委任為文化藝術盛事委員會主席
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌4點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌4點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【美股收市】高盛累道指跌391點　納指倒升　大摩、Tesla急漲（不斷更新）
【美股收市】高盛累道指跌391點　納指倒升　大摩、Tesla急漲（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款