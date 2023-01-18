【中國經濟】法國外貿銀行：料中國今年GDP增速將達5.5%　國內旅遊和酒店業復甦最快

▲ 【中國經濟】法國外貿銀行：料中國GDP增速將達5.5% 國內旅遊和酒店業復甦最快

法國外貿銀行表示，中國經濟在1月仍面臨不確定性，但進一步復甦可期，預計2023年中國GDP增速將達到5.5%，並對1月之後的復甦前景持謹慎樂觀態度。在基數效應的加持下，2023年二季度的經濟增幅將會十分明顯。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞 （Alicia Garcia Herrero）指，以城際GPS數據為基礎，計算了防疫措施放開後的人員流動性變化，發現進入2023年1月的第一周後人員流動性顯著增強。國內航班數量已經接近前一年的水平，然而，城市的地鐵出行指數仍然處於負增長，說明市內人員流動尚未恢復到令人滿意的水平，但應該已經渡過了最低谷的時期。

製造業仍較低迷 料國內旅遊和酒店業復甦最快

另一方面，高頻數據顯示製造業的趨勢也較為低迷。例如，中國鋼鐵產量在過去一個月內大幅下降，生產者價格指數（PPI）12月也依然大幅放緩。此外，由於全球需求放緩，中國製造業PMI中的新出口訂單指數在12月已經降至相當低的水平。同樣，2022年12月30日至2023年1月13日期間，上海集裝箱運價指數（SCFI）下降了5.5%。

投資的復甦仍然面臨不確定性。即使經濟活動全面復常，投資者的情緒可能仍需要一些時間才能完全復甦。總體而言，如果疫情狀況持續穩定，春節後經濟可能會出現更加明顯的復甦跡象。其中，復甦最快的行業將會是國內旅遊和酒店業等，但外部需求疲軟是拖累經濟增長的一個重要因素。

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編輯：姚卓然