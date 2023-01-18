英超市「超值牌」上月加價逾2成 漲幅超貴價品

英國正面對生活成本危機，不少民眾為應對改買超市「超值牌」商品。但有調查顯示，當地超市的「超值牌」在去年12月加價逾2成，加幅超越其他貴價產品。英國零售數據顯示，當地12月整體食品價格平均通脹率為13.3%，其中以牛油、芝士及牛奶漲幅最大。

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英國有調查發現，當地依賴超市「超值牌」應對生活成本危機人士在聖誕節前大受食品價格上漲影響。超市「超值牌」在12月期間加價20.3%，超越其他超市高價品牌的12.6%漲幅，而一般品牌商品漲幅亦有12.5%。

英國零售商協會（British Retail Consortium）最新數據顯示，當地12月整體食品價格平均通脹率為13.3%。而英國關注消費者權益慈善機構Which？調查亦顯示，牛油、牛奶及芝士價格在各項雜貨中加幅最大，分別達29%、26%及22%。

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烘焙食品價格漲幅亦有19.5%，鹹批及糕點亦有18.5%，通脹率最低的是朱古力，平均價格僅上漲6.5%。而在Which？追蹤的連鎖超市貨品中，以桂格無糖蘋果燕麥片（ Quaker Oat So Simple Simply Apple）漲幅最大。從2021年12月的平均1英鎊（約9.6港元），加價逾1倍至2.88英鎊（約27.6港元）。

Which？食品政策負責人Sue Davies表示，已有部分家庭開始減少進食維持生計。機構調查結果證明，民眾對超市的信任程度受到打擊。她呼籲超市必須採取行動，確保令附近的民眾能輕鬆獲得基本且能負擔得起的食品，尤其是民眾最需要協助的地區。

此前有研究發現，民眾為削減開支更願意在廉價超市Aldi及Lidl購買商品。但Which？數據亦顯示，兩間超市加價幅度亦超越其他競爭對手。Lidl在12月價格上漲21.1%，而Aldi亦上漲20.8%。但同時Sainsbury's漲幅為13.7%，Tesco的漲幅則為13.1%，Asda則為15.4%。

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責任編輯：李俊儀