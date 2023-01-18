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【周焯華案】周焯華162項罪名成立判監18年　須向澳門政府支付65億港元、5大牌主獲賠逾億

股市 15:16 2023/01/18

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【周焯華案】周焯華判監18年　逾百項控罪罪成、加重清洗黑錢罪不成立

前澳門博彩中介人龍頭太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華案今日（1月18日）宣判。法官裁定周焯華162項罪名成立，包括黑社會罪、在許可地方不法經營賭博罪、相當巨額詐騙、相當巨額詐騙未遂、不法經營賭博罪，但加重清洗黑錢罪不成立，各項控罪下判周焯華入獄18年。

民事賠償方面，法院裁定周焯華等被告需向澳門政府支付65.2億元，亦要向5家濠賭牌主合計賠償21.5億元。5家獲賠博企中，永利獲賠最多，涉逾7.7億；銀娛獲賠5.59億；美高梅獲賠3.49億；金沙旗下威尼斯人獲2.95億；澳娛獲賠1.7億。

周焯華被控289項罪　洗黑錢罪脫

周焯華原有289項控罪之中，229項涉及在許可地方內不法經營賭博罪，即外界所指的「賭底面」、57項屬相當巨額詐騙罪，另涉1項創立及領導犯罪集團罪、1項不法經營賭博罪、1項加重洗黑錢罪。

周焯華案總共有21名被告，周焯華以外共有12人被多項罪成，第4被告馬天倫、第5被告張志堅、第6被告周振熙及第8被告王柏齡被裁定黑社會罪、在許可地方不法經營賭博罪、相當巨額詐騙等罪成，各被判囚15年。

合議庭主席盧映霞表示，太陽城在教學文件中將「賭底面」稱作「營運」，但指出「營運」是普通用詞，難以聯想「賭底面」活動，反映太陽城明知「賭底面」違法，但試圖以代號掩飾，而周焯華與管理層對話內容也有明確提及「營運」資料。

盧映霞指，案中證據足以認定周焯華等被告透過迂迴方式移轉不法利益，但因控罪源於電投、網投、賭底面等活動，刑罰上限不逾3年，不足以構成加重清洗黑錢罪。

周焯華被指「賭底面」8000多億　曾反駁：我不賭錢

內地浙江溫州檢察院2021年11月26日以涉嫌開設賭場罪，批准逮捕周焯華，澳門司警隨後採取拘捕行動。周焯華等人一直被還押，案件於去年9月開審，周焯華被控以共289項控罪。

據以往報道，周焯華集團被指涉及的非法博彩金額達8000億澳門元，導致澳門政府損失82.6億元博彩稅。

周焯華作供時則反駁，太陽城於疫情前多年來分紅理想，強調賭底面並非公司業務，又重申自己從來沒有經營網投，被問及電投的實際操作時，他指：「我不賭錢，賭枱野唔太識」，詳情可見【下一頁】

另外，被捕後近一年多，周焯華旗下兩家香港上市公司太陽城集團  （01383） 、太陽娛樂 （08082） 易主並改名。

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