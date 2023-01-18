▲ 【周焯華案】周焯華判監18年 逾百項控罪罪成、加重清洗黑錢罪不成立

前澳門博彩中介人龍頭太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華案今日（1月18日）宣判，法官裁定周焯華逾百多項罪名成立，包括黑社會罪、在許可地方不法經營賭博罪、相當巨額詐騙、相當巨額詐騙未遂、不法經營賭博罪，但加重清洗黑錢罪不成立。澳門法官宣判，周焯華判囚18年。

內地浙江溫州檢察院2021年11月26日以涉嫌開設賭場罪，批准逮捕周焯華，澳門司警隨後採取拘捕行動。周焯華等人一直被還押，案件於去年9月開審，周焯華被控以共289項控罪。

周焯華被指「賭底面」 曾反駁：我不賭錢

289項控罪之中，229項涉及在許可地方內不法經營賭博罪，即外界所指的「賭底面」、57項屬相當巨額詐騙罪，另涉1項創立及領導犯罪集團罪、1項不法經營賭博罪、1項加重洗黑錢罪。

據以往報道，周焯華集團被指涉及的非法博彩金額達8000億澳門元，導致澳門政府損失82.6億元博彩稅。

周焯華作供時則反駁，太陽城於疫情前多年來分紅理想，強調賭底面並非公司業務，又重申自己從來沒有經營網投，被問及電投的實際操作時，他指：「我不賭錢，賭枱野唔太識」，詳情可見【下一頁】

另外，被捕後近一年多，周焯華旗下兩家香港上市公司太陽城集團 （01383） 、太陽娛樂 （08082） 易主並改名。

（更新中）

相關文章：

【周焯華受查】周焯華案1月18日宣判 對被控黑社會罪「感無奈及不解」

【周焯華受查】周焯華被控創立及指揮犯罪集團案定於9月2日開審 傳涉及非法博彩金額逾8000億元

【前稱太陽娛樂】YEAH YEAH GROUP曾飈兩倍成交激增 周焯華幾乎清倉Yeah Yeah Group 「創業板小殼王」徐秉辰重新晉身第二大股東

【周焯華受查】太陽城集團擬改名為LET Group 指新名集悠閒、娛樂及品味