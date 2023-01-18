  • 15°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 12:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周焯華案】周焯華判監18年　逾百項控罪罪成、加重清洗黑錢罪不成立

股市 11:53 2023/01/18

分享：

分享：

【周焯華案】周焯華判監18年　逾百項控罪罪成、加重清洗黑錢罪不成立

前澳門博彩中介人龍頭太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華案今日（1月18日）宣判，法官裁定周焯華逾百多項罪名成立，包括黑社會罪、在許可地方不法經營賭博罪、相當巨額詐騙、相當巨額詐騙未遂、不法經營賭博罪，但加重清洗黑錢罪不成立。澳門法官宣判，周焯華判囚18年。

內地浙江溫州檢察院2021年11月26日以涉嫌開設賭場罪，批准逮捕周焯華，澳門司警隨後採取拘捕行動。周焯華等人一直被還押，案件於去年9月開審，周焯華被控以共289項控罪。

周焯華被指「賭底面」　曾反駁：我不賭錢

289項控罪之中，229項涉及在許可地方內不法經營賭博罪，即外界所指的「賭底面」、57項屬相當巨額詐騙罪，另涉1項創立及領導犯罪集團罪、1項不法經營賭博罪、1項加重洗黑錢罪。

據以往報道，周焯華集團被指涉及的非法博彩金額達8000億澳門元，導致澳門政府損失82.6億元博彩稅。

周焯華作供時則反駁，太陽城於疫情前多年來分紅理想，強調賭底面並非公司業務，又重申自己從來沒有經營網投，被問及電投的實際操作時，他指：「我不賭錢，賭枱野唔太識」，詳情可見【下一頁】

另外，被捕後近一年多，周焯華旗下兩家香港上市公司太陽城集團  （01383） 、太陽娛樂 （08082） 易主並改名。

（更新中）

相關文章：

【周焯華受查】周焯華案1月18日宣判　對被控黑社會罪「感無奈及不解」

【周焯華受查】周焯華被控創立及指揮犯罪集團案定於9月2日開審　傳涉及非法博彩金額逾8000億元

【前稱太陽娛樂】YEAH YEAH GROUP曾飈兩倍成交激增　周焯華幾乎清倉Yeah Yeah Group　「創業板小殼王」徐秉辰重新晉身第二大股東

【周焯華受查】太陽城集團擬改名為LET Group　指新名集悠閒、娛樂及品味

港股 LET GROUP（01383） 博彩 黑社會 洗黑錢 周焯華 太陽城
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【港股市況】銀娛金沙升逾3%　網易升4%　ATM個別走、港股半日反覆跌28點（不斷更新）

下一篇文章

【開工利是2023】渣打香港向員工送上香港迪士尼樂園門票等三大禮物　派100元開工利是以外「加料」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動車】威馬北京綫下門店據報幾乎全部關閉、溫州工廠傳處於停產狀態　日前擬「借殼」Apollo出行上市
【電動車】威馬北京綫下門店據報幾乎全部關閉、溫州工廠傳處於停產狀態　日前擬「借殼」Apollo出行上市
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌4點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌4點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【美股收市】高盛累道指跌391點　納指倒升　大摩、Tesla急漲（不斷更新）
【美股收市】高盛累道指跌391點　納指倒升　大摩、Tesla急漲（不斷更新）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多
【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多
【BLACKPINK】鄭志剛上載BLACKPINK合照後　政府委任為文化藝術盛事委員會主席
【BLACKPINK】鄭志剛上載BLACKPINK合照後　政府委任為文化藝術盛事委員會主席
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款