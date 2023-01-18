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【開工利是2023】渣打香港向員工送上香港迪士尼樂園門票等三大禮物　派100元開工利是以外「加料」

股市 11:17 2023/01/18

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【開工利是2023】渣打香港向員工送上三大禮物　派100元開工利是以外「加料」

渣打香港為答謝員工過去一年的付出及貢獻，於今年1月為同事送上三份禮物，包括向所有同事送贈兩張香港迪士尼樂園門票，而其中1000名幸運兒更透過新年員工大抽獎額外獲得香港迪士尼樂園酒店住宿，與親友免費享用兩日一夜的度假體驗。

另外，渣打香港管理團隊將親身到各辦公室向員工拜年，並派發港幣100元的開工利是，共慶新春。
 
渣打香港行政總裁禤惠儀表示，管理團隊親身向同事拜年，一直是渣打香港的傳統。過去三年由於疫情關係，無法與同事一起賀年。今年適逢政府取消多項防疫措施，市民生活有序復常，公司將於農曆新年假期後到各辦公室向同事送上新春祝福。農曆新年寓意辭舊迎新，今年將是香港復常的重要一年，渣打香港期望與市民共迎更多的機遇，並祝願大家兔年大吉。

渣打2022年開工利是如何？可見【下一頁】

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！+

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