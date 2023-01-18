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【中國經濟】高盛上調中國GDP增速預測至5.5%

宏觀解讀 10:58 2023/01/18

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【中國經濟】高盛上調中國GDP增速預測至5.5%

高盛表示，由於中國第四季度經濟數據好過預期，且復甦步伐加快，將中國今年GDP增長預測由原來的5.2%上調至5.5%。

高盛經濟學家王立升表示，中國12月新冠感染病例激增以及勞動力廣泛短缺，但出乎意料地，當月官方數據卻沒那麼糟，內地對藥品和醫療設備的一次性需求可能幫助提振了第四季度數據。但這可能不足以解釋官方數據與高頻經濟活動指標之間的差異，後者顯示12月活動顯著下滑。

中國第四季GDP按年增長2.9%、按季持平，按年增幅勝預期中的1.6%。該數字大幅低於去年初所設定的5.5%左右的目標，但好過市場預期。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

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編輯：姚卓然

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