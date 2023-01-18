【日圓走勢】日本無出招收緊貨幣政策　黑田東彥：未有需要再擴大收益率區間　日圓急跌2%兌港元失「6算」

▲ 【日圓走勢】日本未有出招收緊貨幣政策 日圓迅速跌2%、兌港元失「6算」

日本央行公布議息結果，繼續按兵不動，將基準利率維持在歷史低點-0.1%，將10年期國債收益率目標維持在0%附近，符合市場預期。日央行行長黑田東彥表示，預期國債收益率不會持續在0.5%上方，不認為有需要進一步擴大收益率區間。

日本央行未改變「控制孳息率曲線（YCC）」政策，掃除外界對日本央行短線收緊貨幣政策憂慮，日圓匯價即走弱。每美元兌日圓升約2%，報130.7；每百日圓兌港元則跌穿「6算」，最新報5.97。

黑田東彥指出，央行需要更多時間評估調整區間後的影響，預期市場運作將會改善。YCC政策是可持續，並且不排除在資金供應操作下出現負利率。

日本央行表示，將靈活操作債券，繼續在每個工作日以固定利率買入10年期日本國債。

日本央行降經濟增長預測

日本央行同時下調今明3個財年經濟前景預測，將2022財年日本GDP增長預測由2%減至1.9%，2023財年增長預測由1.9%降至1.7%，2024財年增長預測由1.5%降至1.1%。

日本央行續指，本財年日本核心CPI將達3%，較原預期的2.9%上升；2023財年核心CPI料為1.6%，與之前預期相同；2024財年核心CPI為1.8%，高於原預期的1.6%。

日本12月突然「放鷹」 日圓回升近8%

日本央行去年12月議息會議中，雖然同樣維持目標把10年期國債收益率維持在0%附近，但宣布容許波動區間由0.25%放寬至0.5%，變相讓息率上行，令市場大感意外。

其後，日本10年期債息升至0.5%上限水平，日圓也因而從低位走強。近一個月間，每百日圓兌港元從低位5.65，回升至議息前的6.11。

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編輯：麥德銘