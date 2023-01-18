  • 17°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IMF料全球經濟增長年底反彈 呼籲勿收油

環球經濟金融 10:45 2023/01/18

分享：

分享：

環球經濟增長放緩，不少機構或經濟預期甚至有機會陷入衰退。國際貨幣基金組織（IMF）表示，預期全球經濟增長會在2023年底反彈，未來將持續正向發展。但IMF亦重申，今年增長預期將放緩至2.7%。

IMF警告 全球經濟分裂恐損失7%GDP 【下一頁】

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周二（17日）出席世界經濟論壇會議時表示，23年起已有不少利好消息，IMF估計全球經濟增長將在年底反彈，並開始進入增長上升而非放緩周期。

格奧爾基耶娃亦重申，IMF預期今年全球經濟增長為2.7%，較預估2022年增長的3.2%為低。她指俄烏戰爭﹑生活成本危機及10年一遇利率水平仍然威脅全球經濟，全球必需作出調整，確保供應安全。

IMF料全球經濟增長不下行 2023年保2.7% 【下一頁】

同日接受美國媒體CNBC訪問時，格奧爾基耶娃表明現時恆常經濟增長放緩接近終結，但強調23年增長依然緩慢。IMF預料，全球經濟會在2024年迎來上行增長。

至於通脹問題，格奧爾基耶娃指通脹率雖然已有減緩，但仍維持相對高位，坦言央行可能未步入減息。她呼籲各地央行，在抑制通脹措施上需要謹慎，不要過早「收油」。

另外，格奧爾基耶娃預期中國經濟增長會上升，但未必能在今年恢復往年份額。她指中國若維持現行防疫措施，年底時增長將可達4.4%。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？  臻享王良享分析股滙「東升西降」

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

4分3跨國企業CEO料今年經濟放緩 憂慮通脹及戰爭等
2023/01/17
4分3跨國企業CEO料今年經濟放緩 憂慮通脹及戰爭等
全球科技業裁員潮 平均每日1600人失業
2023/01/17
全球科技業裁員潮 平均每日1600人失業
英倫銀行行長預測 通脹將隨能源價格下跌減緩
2023/01/17
英倫銀行行長預測 通脹將隨能源價格下跌減緩
曼聯否認吸引潛在買家 WEF前啟用瑞士休息室
2023/01/17
曼聯否認吸引潛在買家 WEF前啟用瑞士休息室
英國護士教師宣布再罷工 政府反罷工法案通過二讀
2023/01/17
英國護士教師宣布再罷工 政府反罷工法案通過二讀

你可能感興趣

4分3跨國企業CEO料今年經濟放緩 憂慮通脹及戰爭等
15:59 2023/01/17
4分3跨國企業CEO料今年經濟放緩 憂慮通脹及戰爭等
全球科技業裁員潮 平均每日1600人失業
14:00 2023/01/17
全球科技業裁員潮 平均每日1600人失業
英倫銀行行長預測 通脹將隨能源價格下跌減緩
13:53 2023/01/17
英倫銀行行長預測 通脹將隨能源價格下跌減緩
經濟 經濟衰退 貨幣政策 財政政策 國際貨幣基金組織 通脹 世界經濟論壇 減息 中國

上一篇文章

英超市「超值牌」上月加價逾2成 漲幅超貴價品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

特朗普3子女獲亡母分逾2億豪宅 前夫咩都無
特朗普3子女獲亡母分逾2億豪宅 前夫咩都無
【英國王室】查理斯傳開價3.9億 叫梅根簽字離婚
【英國王室】查理斯傳開價3.9億 叫梅根簽字離婚
英國魔警18年内48度性侵女子 警方早已接獲多次投訴
英國魔警18年内48度性侵女子 警方早已接獲多次投訴
【NBA】火箭新秀一句話 LBJ即感自己好鬼老
【NBA】火箭新秀一句話 LBJ即感自己好鬼老
全球科技業裁員潮 平均每日1600人失業
全球科技業裁員潮 平均每日1600人失業
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月18日 時間16:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款