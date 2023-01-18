IMF料全球經濟增長年底反彈 呼籲勿收油

環球經濟增長放緩，不少機構或經濟預期甚至有機會陷入衰退。國際貨幣基金組織（IMF）表示，預期全球經濟增長會在2023年底反彈，未來將持續正向發展。但IMF亦重申，今年增長預期將放緩至2.7%。

IMF警告 全球經濟分裂恐損失7%GDP 【下一頁】

IMF總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周二（17日）出席世界經濟論壇會議時表示，23年起已有不少利好消息，IMF估計全球經濟增長將在年底反彈，並開始進入增長上升而非放緩周期。

格奧爾基耶娃亦重申，IMF預期今年全球經濟增長為2.7%，較預估2022年增長的3.2%為低。她指俄烏戰爭﹑生活成本危機及10年一遇利率水平仍然威脅全球經濟，全球必需作出調整，確保供應安全。

IMF料全球經濟增長不下行 2023年保2.7% 【下一頁】

同日接受美國媒體CNBC訪問時，格奧爾基耶娃表明現時恆常經濟增長放緩接近終結，但強調23年增長依然緩慢。IMF預料，全球經濟會在2024年迎來上行增長。

至於通脹問題，格奧爾基耶娃指通脹率雖然已有減緩，但仍維持相對高位，坦言央行可能未步入減息。她呼籲各地央行，在抑制通脹措施上需要謹慎，不要過早「收油」。

另外，格奧爾基耶娃預期中國經濟增長會上升，但未必能在今年恢復往年份額。她指中國若維持現行防疫措施，年底時增長將可達4.4%。

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責任編輯：吳漢培