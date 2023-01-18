【國情點睇】「滴滴」再出發開綠燈 利好平台經濟預期兌現

滴滴出行日前宣布經過全面整改，即日起恢復新用戶註冊，再一次釋放出關於平台經濟的利好。國內文章指出，對企業來說，有法可依有利於企業進行內部合規對比，減少突發經營風險；對監管來說，有法必依有利於消除市場對監管政策不確定性的擔憂。二者結合，將為平台經濟營造更穩定政策預期，促進行業健康持續發展。

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除了對滴滴開綠燈，中國人民銀行公布螞蟻集團等14家大型平台企業已基本完成整改，以及去年12月騰訊（00700）至少獲批了6款游戲版號。這三件事算得上平台經濟整改過程中最受關注的進展，且均是市場期待的好消息。結合國務院常務會議提出支持平台經濟健康持續發展，以及中央經濟工作會議提出要大力發展數字經濟，提升常態化監管水平，支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手，相信平台經濟將迎來發展新階段。

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文章稱，通過滴滴的剎車與重啟，要準確認識到，當初監管介入是因為企業違反了法律法規；現在企業能重回市場是因為其在法律指導下，合規經營取得了重大進展，達到或基本達到相關法律要求。平台經濟是中國民營經濟的重要組成部分，與其他行業的民營經濟一樣，都在中國經濟發展中不可或缺，犯了錯，改正了，國家將繼續鼓勵其健康持續發展。

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撰文：林衛