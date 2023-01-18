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【北水點睇】國內基金對港股持樂觀看法 「含港量」成基金業績指標

股樓投資 10:53 2023/01/18

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據內地報道，港股自去年11月起觸底急彈，令「含港量」高的國內基金淨值訊速「回血」。目前，多數國內基金經理對今年的港股市場相對樂觀，料港股的彈性或將大於A股，可在互聯網、生物醫藥等港股市場上獨具特色的行業中，尋找投資機會。資料顯示，最近三個月多隻港股主題基金現身業績榜的二十大。其中，跟蹤港股互聯網板塊與醫藥板塊的ETF成為是次反彈的急先鋒。港股創新藥ETF、廣發中證香港創新藥ETF等6隻港股醫藥板塊ETF大漲超過四成。

【同場加映】青姐話：一步一驚心 突破欠氣氛

同時，港股的火熱也「拉高」了不少知名基金經理的業績。知名基金經理張坤旗下易方達亞洲精選股票淨值漲超過25%，據其2022年第三季報顯示，該基金重倉京東集團（09618）、騰訊控股（00700）、阿里巴巴（09988）等互聯網巨頭，變相「含港量」愈高的基金，意味基金回報有一定保證，成了行內業績的風向標。

【延伸閱讀】券商點睇：招銀指本港入境限制放寬快於預期 推薦6隻本地消費股，請按【見下頁

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互聯網、生物醫藥等均為港股市場特色板塊，是基金經理們掘金的主要方向。招商基金重點關注的四個板塊分別有互聯網、生物醫藥、綫下消費和國企概念。該基金表示，部分優質的新經濟公司具備長期配置價值；創新藥的國際化穩步推進，CXO行業景氣依舊；隨着疫情防控措施進一步優化，綫下消費場景將逐漸提升，相關板塊或迎來業績修復的機會。

【同場加映】溫股知新：恒指短期難再衝 三項部署助進攻

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撰文：林衛

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北水流入 板塊 港股 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700）

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