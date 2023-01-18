【國情點睇】國務院副總理劉鶴於達沃斯致辭 房地產為國民經濟支柱產業

國務院副總理劉鶴在2023年達沃斯年會上稱，中國過去五年出現一些金融風險，主要是由於宏觀經濟下行、金融監管不嚴、經營主體盲目擴張、內部人控制等因素共同造成的。當局果斷處置了一批高風險大型企業集團，處置高風險中小金融機構，處置不良資產，壓縮影子銀行規模，應對資本市場異常波動。經過努力，中國的金融體系總體保持了穩健，守住了不發生系統性風險的底綫。

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同時，他強調房地產業是中國國民經濟的支柱產業。與房地產相關的貸款佔銀行信貸的比重接近40%，房地產業相關收入佔地方綜合財力的50%，房地產佔城鎮居民資產的60%。2021年下半年以來，中國房地產市場出現價格和銷售急劇下降現象，房地產企業普遍出現流動性不暢、資產負債表惡化，個別頭部企業面臨重大風險。

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當局認為，房地產領域風險如果處置不當，很容易引發系統性風險，必須及時干預，但要注意處理好系統性風險和道德風險的關係。第一，通過保護契約和產權，穩定預期。針對涉及全國188萬居民的2,600多個已付款未交付項目，從「保交樓」入手，使市場避免恐慌。第二，大量輸血，改善房地產企業的流動性，主要包括商業銀行提供貸款、為房企發債提供擔保、促進股權融資等。第三，放鬆在房地產市場過熱期間採取的管制措施，擴大有效需求，使房地產公司具備造血功能。通過這些努力，市場供求關系開始明顯改善。從未來看，中國仍處於城市化較快發展階段，巨大的需求潛力將為房地產業發展提供有力支撐。

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撰文：林衛