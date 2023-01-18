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【石Sir午市閒談】今日推介中遠海能、安碩印度 　並分析受壓股京東集團

股市 12:30 2023/01/18

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恒生指數中午收報21549點，跌28點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中遠海能 （01138） 、安碩印度 （02836） ，並分析受壓股京東集團 （09618） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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石鏡泉 京東集團—SW（09618） 安碩印度（02836） 中遠海能（01138） 投資推介 個股分析 市場動向 技術分析 港股 H股
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