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【電動車】Tesla減價促銷策略見效　招銀國際：Tesla中國上周日均銷量增76%、比亞迪同為贏家　小鵬反成輸家

股市 09:03 2023/01/18

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【電動車】Tesla減價促銷策略見效

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）減價促銷策略見效，據招銀國際匯編公布的最新數據顯示，Tesla 1月在中國的零售銷售猛增，於1月9日至1月15日期間，Tesla在中國的日均銷量比2022年同期猛增76%，達到12,654輛。

Tesla昨晚（17日）大升7.4%，報131.49美元，創近一個月高。

另外，招銀國際數據顯示，在1月9日至1月15日的一周內，小鵬 （09868） 銷售量比去年同期大減36%。比亞迪 （01211） 包括電動車和混動車在內的銷量增加一倍多，達到40,435輛。

相比之下，數據顯示，同一周中國整體汽車零售銷量年減14.5%，但電動和混合動力汽車銷量猛增36.5%。

相關文章：

【Tesla減價】Tesla擴大減價範圍、股價盤前跌半成　美國德國齊減價、香港官網價未變（附主要型號價格比較）

【電動車】Tesla減價後、小鵬汽車三車款減價逾一成　小鵬：受惠整車成本下跌

【Tesla減價】Tesla中國3個月內再減價　Model 3 23萬人幣入場、Model Y九折出售　美股開市後跌逾7%

編輯：姚卓然

比亞迪股份（01211） 小鵬汽車－W（09868） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 新能源 港股 美股 科技產品 Tesla 比亞迪 電動車
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