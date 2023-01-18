【電動車】Tesla減價促銷策略見效　招銀國際：Tesla中國上周日均銷量增76%、比亞迪同為贏家　小鵬反成輸家

▲ 【電動車】Tesla減價促銷策略見效

美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）減價促銷策略見效，據招銀國際匯編公布的最新數據顯示，Tesla 1月在中國的零售銷售猛增，於1月9日至1月15日期間，Tesla在中國的日均銷量比2022年同期猛增76%，達到12,654輛。

Tesla昨晚（17日）大升7.4%，報131.49美元，創近一個月高。

另外，招銀國際數據顯示，在1月9日至1月15日的一周內，小鵬 （09868） 銷售量比去年同期大減36%。比亞迪 （01211） 包括電動車和混動車在內的銷量增加一倍多，達到40,435輛。

相比之下，數據顯示，同一周中國整體汽車零售銷量年減14.5%，但電動和混合動力汽車銷量猛增36.5%。

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編輯：姚卓然