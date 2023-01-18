【配股潮】諾輝健康挫4%　折讓約8%配股　淨籌近7.8億元

▲ 【配股潮】諾輝健康折讓約8%配股 淨籌近7.8億元

諾輝健康 （06606） 配股。諾輝健康公布配售2754.3萬股，相當於經擴大已發行股本的6%，配售價每股28.38元，較諾輝健康上日收市價30.85元，折讓約8%，籌集7.8億元。

諾輝健康挫4%，報29.5元。

諾輝健康表示，所得款項淨額近7.8億元，30%用於集團管線產品的進一步開發及商業化，包括CerviClear、 LiverClear及泛癌早期檢測管線項目，以及其他管線項目，40%用於經營活動，30%用於業務發展活動及投資。

配股完成後，執行董事兼首席科學官陳一友持公司的股權由10.05%降至9.45%。

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責任編輯︰梁浩碩