【港股市況】阿里巴巴ADR較港低1%　恒指黑期跌約14點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料輕微低開4%，恒指料開報21572點。滙豐 （00005） ADR折合報56.78元，較港收市價高0.13元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報373.64元，較港收市價低0.16元或0.04%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.62元，較港收市價低1.88元或1.6%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報21618點，跌13點。

【09：01】【配股潮】諾輝健康折讓約8%配股 淨籌近7.8億元

【08：47】恒指黑期跌約14點，報21528點，道指期貨跌81點，報33939點。

【07：58】【生科股】君實生物新冠藥物獲中國藥監局受理上市申請 另旗下肺癌藥達主要研究終點

【07：49】【配股潮】亞盛醫藥以先舊後新方式折讓約一成配股 淨籌約5.4億元

【07：45】【醫療器械股】沛嘉醫療去年收入2.4億至2.6億元人幣 按年增長最多9成

【07：45】【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306超購逾27倍 4.08元定價一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21572點，微跌4點。滙豐 （00005） ADR折合報56.78元，較港收市價高0.13元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報373.64元，較港收市價低0.16元或0.04%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.62元，較港收市價低1.88元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股成為美國銀行股之夜，20大成交榜中，罕有高盛（美：GS）、摩根士丹利、摩根大通及美國銀行全上榜，除了大摩業績超預期，股價上升外，其餘銀行股全綫下跌，業績欠佳的高盛跌幅更達6.5%，佔道指159點跌幅，整體道指跌391點，收報33910點，不過，基於權重計算不同，標指僅跌0.2%，收報3990點；納指更倒升0.1%，收報11095點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團

責任編輯︰梁浩碩