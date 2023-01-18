【港股市況】銀娛、金沙齊升逾3%　港股跌百點後轉升（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，港股偏軟低開。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 升逾1%，恒指低開62點，開報21514點，科指跌0.5%，報4477點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：22】騰訊 （00700） 回升逾1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.6%，美團 （03690） 跌0.1%。

【10：11】舜宇 （02382） 升逾5%，瑞聲 （02018） 升逾2%，高偉電子 （01415） 升3%，丘鈦 （01478） 升逾1%。

【10：05】【內房危機】碧桂園倒跌1% 悉數償還昨日到期之6.25億美元債的本息

【10：04】銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 最新分別升逾3%。

【10：03】恒指轉升約20點，報21597點，科指升0.2%，報4509點。

【10：00】大市跌幅收窄，恒指最新跌約10點。

【09：57】小鵬汽車 （09868） 跌逾4%，理想汽車 （02015） 跌逾1%，蔚來 （09866） 跌近1%。

【電動車】Tesla減價促銷策略見效 招銀國際：Tesla中國上周日均銷量增76%、比亞迪同為贏家 小鵬反成輸家

【09：57】銀娛 （00027） 升逾2%，金沙 （01928） 亦升近2%。永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升逾1%，澳博 （00880） 升逾2%，新濠 （00200） 升近2%。

【防疫措施】政府據報最快農曆年後撤隔離令 3月解除口罩令

【09：52】電力股逆市造好，潤電 （00836） 升5%，中國電力 （02380） 升逾3%，龍源電力 （00916） 升6%。

【09：44】網易 （09999） 《超凡先鋒》獲批版號，網易股價早段升7%，高見143.2元。

【09：43】阿里巴巴 （09988） 開市後跌逾2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 轉跌0.7%，小米 （01810） 跌0.9%，京東 （09618） 挫半成。

【09：36】內房股逆市向上，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升逾1%，龍湖 （00960） 升3%。

【09：33】弘業期貨 （03678） 連日向上，股價昨造好後今早再升逾7%，破頂高見2.42元。

【09：31】數字王國 （00501） 開市後升近14%，高見0.375元。

【抽水潮】數字王國折讓1.54%配發新股淨籌6976萬 「股壇猛人」蔡朝暉有份認購

【09：25】配股的諾輝健康 （06606） 、亞盛醫藥 （06855） 分別低開5%及9%。

【09：23】新東方在綫 （01797） 績後低開半成，新東方 （09901） 跌近12%。

【教育股】新東方在綫中期營收增2.65倍 靠直播電商食糊轉賺5.9億人幣

【教育股】新東方教育次季微賺73萬美元 俞敏洪：剩餘主要業務呈復甦

【09：21】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 升逾1%，恒指低開62點，開報21514點，科指跌0.5%，報4477點。

【遊戲版號】騰訊高開近2%、網易彈高近半成 內地1月批出88款國產遊戲版號 兩者齊齊有份

【09：13】期指開報21618點，跌13點。

【09：01】【配股潮】諾輝健康折讓約8%配股 淨籌近7.8億元

【08：47】恒指黑期跌約14點，報21528點，道指期貨跌81點，報33939點。

【07：58】【生科股】君實生物新冠藥物獲中國藥監局受理上市申請 另旗下肺癌藥達主要研究終點

【07：49】【配股潮】亞盛醫藥以先舊後新方式折讓約一成配股 淨籌約5.4億元

【07：45】【醫療器械股】沛嘉醫療去年收入2.4億至2.6億元人幣 按年增長最多9成

【07：45】【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306超購逾27倍 4.08元定價一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報21572點，微跌4點。滙豐 （00005） ADR折合報56.78元，較港收市價高0.13元或0.2%。騰訊 （00700） ADR折合報373.64元，較港收市價低0.16元或0.04%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.62元，較港收市價低1.88元或1.6%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股成為美國銀行股之夜，20大成交榜中，罕有高盛（美：GS）、摩根士丹利、摩根大通及美國銀行全上榜，除了大摩業績超預期，股價上升外，其餘銀行股全綫下跌，業績欠佳的高盛跌幅更達6.5%，佔道指159點跌幅，整體道指跌391點，收報33910點，不過，基於權重計算不同，標指僅跌0.2%，收報3990點；納指更倒升0.1%，收報11095點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】恒基地產、創科實業、聯想集團

責任編輯︰梁浩碩