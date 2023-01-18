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【AI爭議】藝術家集體起訴AI繪圖程式　Midjourney、Stability AI涉侵權

科技 12:16 2023/01/18

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AI根據用戶指令來生成圖像，早前已引起不少爭議，近日更藝術家於美國起訴AI繪圖程式公司並斥其侵犯「數百萬名人類藝術家」作品版權。

去年一連出現兩大類風靡全球的AI應用，包括有「最強AI」之稱的聊天機械人ChatGPT，以及輸入關鍵詞即可繪圖的AI，如Midjourney及Stable difusion等。AI根據用戶指令來生成圖像，早前已引起不少爭議，近日更有三位藝術家牽頭於美國起訴AI繪圖程式公司Stability AI、Midjourney以及DeviantArt，斥其侵犯「數百萬名人類藝術家」作品版權。

據外媒《The Verge》報道，是次起訴AI繪圖程式公司的藝術家包括Sarah Andersen、Kelly McKernan與Karla Ortiz，他們稱，這些公司在利用網上存取的50億張圖像進行AI訓練，通常未經原創藝術家同意或在其不知情下取用圖像。因此指控其違反美國數碼千禧年版權法案（DMCA）、違反當地不公平競爭法的行為，以及違反DeviantArt的服務條款合約等。

他們要求Stability AI、Midjourney及DeviantArt為其造成的損失賠償，並希望法庭頒布禁令，防止同類型事件發生。

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然而，另有網民發現該團體代表律師Matthew Butterick的起訴狀似乎有Bug，並分享到社交平台Reddit上。包括誤將Stable Diffusion形容為一種「21世紀的拼貼工具（collage tool）」以及「可重新混合（remix）」藝術家的作品等。 而AI繪圖程式實際上只是按演算法等生成圖像，並非以拼貼形式拼湊圖像。

責任編輯：張寶燕

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