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【初創支援】阿里巴巴創業基金截至去年底　累計投資逾60間初創

科技 11:22 2023/01/18

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阿里巴巴香港創業者基金（AEF）將繼續發掘更多新興又具發展潛力的企業，例如：生命科技、環境、社會和管治（ESG）相關項目，助加快項目商品化。

阿里巴巴香港創業者基金（AEF）過去不斷延伸支援初創企業覆蓋面，包括在2021年以錨定投資者身份投資AEF大灣區創業基金。阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪表示，截至2022年12月31日，阿里巴巴香港創業者基金累計投資超過60間初創企業，包括HKAI LAB及通過AEF大灣區創業基金的投資，涉資超過8,000萬美元（約6.25億元），並帶動共同投資超過25億美元（195億元），透過其生態圈提供逾1,500個職位。

【科技人才荒】阿里巴巴雙軌培育年輕人才　針對雲計算及UX/UI推試點計劃

本港過去投資的企業較多來自金融科技及電商等領域，周駱美琪指，來年阿里巴巴香港創業者基金將繼續發掘更多新興又具發展潛力的企業，例如：生命科技、環境、社會和管治（ESG）相關項目，助加快項目商品化。至於地區方面，她認為在亞洲、東南亞及大灣區擁有龐大發展潛力，並且仍為發展動力的「火車頭」，可持續為該基金提供良好投資機會。

儘管去年的創投環境充滿挑戰，惟她認為，在港府的財政預算中，已有不少著墨於支援創科界別，因此相信有關資金將有助科技初創尋找機會。而該基金亦將繼續培育初創企業， 並為優質的大學研究項目提供商業化方面的協助。

【智慧城市】希慎興業推動智慧城市發展　提升管理效益　助初創研發落地

記者：張寶燕

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