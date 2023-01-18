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【防疫措施】政府據報最快農曆年後撤隔離令　3月解除口罩令

Hot Talk 08:13 2023/01/18

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【防疫措施】政府據報最快農曆年後撤隔離令　3月解除口罩令

港府正逐步放寬防疫措施，現只剩下隔離令和口罩令兩大防疫措施。據本地傳媒引述多個消息來源報道，政府擬最快農曆新年後取消染疫者強制隔離，並會一併考慮如何處理現有隔離設施，並及後於3至4月撤銷口罩令。

報道指，政府希望待冬季後才撤銷口罩令，以免因上呼吸道感染個案激增致公營醫院急症室負荷不來，而下階段擬農曆新年後取消隔離令，並將一併考慮現存隔離設施未來用途，預料不遲於下月底關閉全部暫託中心。竹篙灣、啟德等社區隔離設施或於撤銷口罩令前後不再用作防疫，河套區應急醫院和方艙設施則曾一度考慮用作暫託，現暫擬其他醫療用途。

現時10間暫託中心提供近2750張牀，只接收未打齊3針的輕症或無病徵院友及有照顧需要的染疫社區長者，消息指，政府考慮到暫託中心入住率極低，擬最遲下月中至月底關閉全部中心，屆時所有輕症和無病徵院友原址隔離，重症則分流至醫院。至於去年5月竣工後一直未啟用的落馬洲河套區應急醫院和方艙設施，據指政府一度研究改作暫託中心，惟考慮到交通配套不便、難聘護理人手，最終不被選用，暫擬用於其他醫療用途。

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編輯：姚卓然

 

 

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