▲ 【生科股】君實生物新冠藥物獲中國藥監局受理上市申請 另旗下肺癌藥達主要研究終點

君實生物 （01877） 宣佈，其子公司上海旺實生物醫藥科技於昨（17日）收到中國國家藥品監督管理局核准簽發的《受理通知書》，由公司控股子公司上海君拓生物醫藥科技與蘇州旺山旺水生物醫藥合作開發的口服核苷類抗新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）藥物氫溴酸氘瑞米德韋片片（VV116）用於新型冠狀病毒感染（COVID-19）治療的新藥上市申請獲得受理。

同時，公司亦宣佈，公司產品特瑞普利單抗（商品名：拓益，產品代號：JS001）聯合含鉑雙藥化療用於可手術非小細胞肺癌患者 圍手術期治療的隨機、雙盲、安慰劑對照、多中心III期臨床研究（Neotorch研究）已完成方案預設的期中分析，獨立數據監察委員會（IDMC） 判定研究的主要研究終點無事件生存期（EFS）達到方案預設的優效界值。公司將於近期與監管部門溝通遞交該新適應症上市申請事宜。

特瑞普利單抗是中國首個批准上市的以PD-1為靶點的國產單抗藥物，曾榮膺國家 專利領域最高獎項「中國專利金獎」，至今已在全球（包括中國、美國、東南亞及 歐洲等地）開展了覆蓋超過15個適應症的30多項由本公司發起的臨床研究。截至 本公告日期，特瑞普利單抗的6項適應症已於中國獲批。

2020年12月，特瑞普利單抗注射液首次通過國家醫保談判，目前已有3項適應症納入國家醫保目錄（2021年版），是國家醫保目錄中唯一用於治療黑色素瘤和鼻咽癌的抗PD-1單抗藥物。

【ET財智Talk】人民幣、日圓升幅持續？值博空間大？ 臻享王良享分析股滙「東升西降」！

相關文章：

【異動｜生科股】君實生物午後最多跌8%、A股曾跌逾一成 公司：莫名其妙

【生科股】康方生物升逾3% 與中生製藥共同開發的肺癌藥 獲中國藥監局上巿批准

【配股潮】亞盛醫藥以先舊後新方式折讓約一成配股 淨籌約5.4億元

編輯：姚卓然