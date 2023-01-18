【配股潮】亞盛醫藥以先舊後新方式折讓約一成配股　淨籌約5.4億元

▲ 【配股潮】亞盛醫藥以先舊後新折讓約一成配股 淨籌約5.4億元

亞盛醫藥 （06855） 以先舊後新配售最多225萬股，配股價為24.45元，較昨（17日）收市價27.15元折讓約9.9%，淨籌約5.4億元。

公司指，銷售股份最高數目相當於現有已發行股本約8.48%及緊隨認購事項交割後經擴大已發行股本約7.82%。

公司配股集資約約50%將用於關鍵候選產品APG-2575的臨床試驗；約20%將用於核心產品HQP1351（耐立克 （奧雷巴替尼））的臨床試驗；約20%將用於其他關鍵候選產品的臨床開發；約10%將用於一般公司用途。

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編輯：姚卓然