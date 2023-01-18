▲ 【新股IPO】內地藝人管理公司樂華娛樂2306超購逾27倍 4.08元定價一手中籤率50%（附分配結果連結）

樂華娛樂 （02306） 公布招股結果。內地藝人管理公司樂華娛樂以每股4.08元定價，為招股價範圍3.91元至5.06元的中間以下範圍定價，集資淨額3.9億元，一手中籤率50%，抽40手（120,000股）始可穩獲一手。樂華娛樂將於1月19日掛牌。【分配結果連結】

樂華娛樂於香港公開發售部分共錄得9630人認購，超額認購27.7倍，國際發售部分超購0.29倍。

所得款項的60%將投資於藝人運營，15%用於擴大音樂IP庫，15%用於擴展泛娛樂業務，5%將用於海外擴展，5%作營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩