債券交易員押注日銀政策轉向　中國數據雖強韌難提振人民幣

外匯市場在美國假期因流動性減少相對淡靜，投資者押注日本央行於決策會議後公布政策轉向的預期正在升溫。債券交易員正在測試日本10年期國債收益率區間的上限，殖利率上升至0.5%以上，美元兌日圓於128 至129之間徘徊。筆者認為，市場參與者估計日銀會再放鬆部份殖利率曲線控制，一旦政策轉向預期落空，美元兌日圓可能短暫回升。

中國方面， 國家統計局公布多項去年經濟數據，第四季GDP按年增長2.9%，遠勝預期的1.6%；全年GDP增長3%，勝預期的2.7%。整體數據雖比預期優勝，但無可否認中國經濟仍然非常疲弱。再者12月國內疫情爆發有機會阻礙統計的進行，該期間數據收集的統計誤差可能較大，令投資者對數據的準確性有所保留，亦對人民幣匯率的提振作用不大，反而帶動中港股市轉跌。而離岸人民幣跌至 6.77 的水平，短期內人民幣將受到更多美元走勢推動。考慮到動態清零政策對消費的長遠影響，以及過去一年中國經濟低迷，筆者認為春節假期後數據可能仍會令人失望。

另外值得關注的是，中國人口在1961年以來首次錄得人口收縮，全國人口為14億1175萬人，按年少85萬人。人口下降的步伐比預期快，導致住宅等商品的剛性需求下降，抑制經濟成長，甚至可能是勞動力收縮，人口進一步老化等問題的預警，亦為本年經濟反彈帶來隱憂。

責任編輯︰梁浩碩