【新春好去處】六大海濱場地設期間限定新春裝置 灣仔主題區第三期路段開通 一文看清打卡行大運攻略

兔年將至，發展局和海濱事務委員會由即日起特意於六大海濱場地呈獻《Fantastic 6：維港海濱「年」在一起》「期間限定」新春裝置，邀請到「機器人力克」、「Chocolate Rain」及「癲噹」的創作者及多位本地藝術家參與，以不同祝賀詞為主題，結合光影、藝術和互動遊樂等元素，打造段段有特色的六大新春海濱共享空間。

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以上新春海濱共享空間包括：

1.堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」的「Nick The Robot 機器人力克歷奇探索」

2.灣仔「HarbourChill海濱休閒站」9米高的「LED燈箱大鼓」

3.灣仔「水上運動及康樂主題區」的「Chocolate Rain豐衣足食十二生肖」

4.銅鑼灣「活力避風塘主題區」的15米長「風調雨順舞火龍」

5.炮台山「東岸公園主題區」4米高立體四面「竹願」藝術裝置

6荃灣海濱長廊的「癲噹新年花車巡遊」裝置

《Fantastic 6：維港海濱「年」在一起》「期間限定」六大海濱新春活動簡介

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大家可趁農曆新年假期，與家人「年」在一起，沿著維港海濱行大運，闔家走走逛逛齊運動。此外，六大海濱場地將成為「環保擔當」，同一批裝置於2月初將換上甜蜜新裝，變身成六大元宵及情人節放閃最佳打卡位，讓你和至愛手拖手浪漫欣賞維港景色。裝置其後會再三改造，繼續陪伴大家，善用資源之餘，並能帶出海濱的活力與創造力。

海濱「期間限定」新春及情人節裝置和相關活動由香港賽馬會獨家贊助，是香港賽馬會撥款6.3億元支持特區政府為慶祝特區成立二十五周年而舉辦的多個項目之一。



新春打卡行大運攻略：

最活力爆燈 - 堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」 「Nick The Robot機器人力克歷奇探索」

本地人氣藝術家李浩迅特別以「喜氣洋洋」為主題，為堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」這個充滿活力的地方，設計多個有趣的遊樂裝置，如「時光隧道瀡滑梯」、「飛天繩索」，及多組鬼馬的喇叭傳聲筒裝置，聲音在傳聲筒內縱橫交錯，讓你有機會連結身在同一海濱上的朋友，温馨說出愛意，甚至大聲講出新年夢想，凝聚社區正能量。場內更特設10架由廢棄鐵罐升級再造的Nick The Robot 機器人力克歷奇活動車仔，供小朋友「飄移」放電，慶祝動感新一年！

最Chill - 灣仔「HarbourChill海濱休閒站」9米高「LED燈箱大鼓」

灣仔「HarbourChill海濱休閒站」以「吐（兔）氣揚眉」為主題，特設9米高雙面「LED燈箱大鼓」立體裝置，向維港的一面鼓身LED燈箱組成不同祝賀圖案，照亮維港兩岸，非常搶眼。大鼓旁邊更有數隻兔子在梅花樁上舞著醒獅，增添濃厚的農曆新年氣氛。「LED燈箱大鼓」的另一面則設計成巨型粉紅心心裝置，甜蜜感滿滿。旁邊亦設有一組互動裝置，二人只需各自把手輕按「心心相印心跳感應器」，心形透明裝置便會立即閃爍粉紅心心，傳情達意。場內更設有其他新春裝飾，為大家送上新年祝福。

最多打卡位 - 灣仔「水上運動及康樂主題區」「Chocolate Rain豐衣足食十二生肖」

灣仔「水上運動及康樂主題區」以「豐衣足食」為主題，邀請了香港插畫家麥雅端參與，打造「Chocolate Rain十二生肖」立體裝置及多個與賀年食品有關的藝術裝置，充滿新年喜慶寓意和氣氛。百變Fatina除了化身成超過3米高招財貓造型吹氣裝置外，更打扮成財神向大家拜年。另外，多個超萌的十二生肖造型亦會在長約19米的「海岸堤階」上亮相，恭候大家一同歡度新春。

另外，值得一提的是，位於灣仔鴻興道，毗鄰香港遊艇會及水上單車租用處的「水上運動及康樂主題區」第三期剛於去年12月30日正式開放，場內更開設了一所海景餐廳，市民除了可以在室內用膳，亦可以選擇在餐廳頂層或露天茶座用餐，迎著海風和維港美景，享用熱辣辣的特色佳餚。新場地亦提供更多桌椅、有蓋設施及多功能活動空間，並增設洗手間、育嬰室和淋浴室等設施，方便日後舉辦更多不同水上及陸上活動。

最港味濃 - 銅鑼灣「活力避風塘主題區」15米長「風調雨順舞火龍」

充滿老香港風味的銅鑼灣「活力避風塘主題區」，以「風調雨順」為主題，特設「火龍獻端」，15米長「火龍」由一眾充滿活力的兔子去舞動，除了宣揚中國傳統文化，更希望將喜氣洋洋的力量傳播給大家，祈求新的一年風調雨順。同場另設2.5米高的「開運扭蛋機」，兔子代大家扭出新年新氣象。元宵和情人節期間，「火龍」將化身光影心連心如意繩結，緊扣情人，四周裝置、涼亭和圍欄均換上一身紅粉心心裝飾，營造甜蜜蜜氣氛，讓情人於皓月維景前細語喁喁。

最文青 - 炮台山「東岸公園主題區」 4米高立體四面「竹願」藝術裝置

「東岸公園主題區」 以「金玉滿堂」為主題，於場地中央設置了一組4米高名為「竹願」的藝術裝置。建築師團隊以環保竹材設計成立體竹管拱門，充滿藝術感和空間感。大家能穿梭於裝置中央的拱門，欣賞四面不同的主題：一) 象徵「富裕」的金色富貴竹牆；二) 象徵「幸運」的大桔，在竹管雕空的位置擺滿大桔和揮春；三) 象徵「人緣」的桃花，桃花樹下鋪上白石裝飾，份外有詩意；四) 象徵「愛」的玫瑰，心形拱門插滿約200朵玫瑰花，像是東岸公園送給你的巨形花束。

最鬼馬環保 - 荃灣海濱長廊「癲噹新年花車巡遊」裝置

荃灣海濱長廊則以「鯉躍龍門」為主題，邀請到創作「癲噹」的本地藝術家陳宇峰參與，打造「癲噹新年花車巡遊」裝置，為海濱增添活力及節慶氣氛。戴上萌爆兔兔紅襪帽的癲噹，孖住好朋友「小襪兔」和財神造型的鬼馬「姓旦老人」向大家拜年。癲噹將一躍變身成多個遊樂打卡裝置，鼓勵大家齊齊躍動起來迎春接福。設計師更為多組可移動「碌碌餐枱」和欄杆上的可移動咖啡枱換上春裝，並貼心新設癲噹掛鉤，讓你掛好隨行重物，輕鬆欣賞美景。二月份場景將搖身換裝成「情⼈節愛情列車」，陪你過甜蜜的情人節；其後再升級變成「維港癲噹開心村貓列車站」，為大家送上源源歡樂和新鮮感。

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責任編輯：陳詠妍