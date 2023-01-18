【餐飲復常】餐廳信心指數調查　食肆對疫後復甦感樂觀

戶戶送公布2022年第四季「餐廳信心指數」調查結果，整體餐飲業的業績滿意度有所回升。隨着疫情緩和，堂食收入穩步增長，餐飲業界對經濟環境持更正面態度。

調查發現，33%受訪餐廳於去年第四季實現利潤增長，比第三季（15%）上升逾倍。而近半（43%）受訪餐廳認為，放寬堂食限制對今年第一季的業務產生正面影響；大部分餐廳（88%）認為就算疫情緩和，外送業務仍然重要，甚至更加重要。

受外遊影響 聖誕堂食未受惠

惟去年12⽉不像往年的12⽉那麼旺場，超過⼀半的餐廳（56%）在假期期間堂食⽣意減少。僅有五分之⼀（21%）的受訪餐廳表⽰，聖誕節期間的收入有所增加。有⼀半（50%）的受訪餐廳表⽰，損失是歸因於出境外遊⼈數的增加，離港⼈流對其⽣意產⽣負⾯影響。

經歷3年疫情動盪後，本港的餐飲業迎來⼀段相對安穩的時期。調查發現，當被問及對2023年第⼀季該⾏業前景的信⼼時，受訪餐廳看法持平。有43%受訪餐廳表⽰，認為情況已「恢復正常」，⽽放寬社交距離限制，將有利於餐廳本年第⼀季的⽣意。相比之下，44%的⼈認為⾏業前景將較為穩定。

租⾦+⼈⼯成本 壓⼒來源

此外，有84%的餐廳表⽰，在新的⼀年未有計劃縮⼩規模，近四分之⼀（23%）餐廳計劃擴張。有五分之⼀（20%）的餐廳在第四季加薪，其中38%⼈表⽰薪⾦增幅達2%⾄5%，⽽31%表⽰加薪幅度在5%⾄10%之間。

在去年第三季，⼈⼯成本（41%）是餐飲業最⼤的壓⼒來源，其次為租⾦（37%）和食材價格（22%）；到第四季，租⾦（38%）卻超越⼈⼯成本，成為餐飲業最⼤的壓⼒來源，緊隨其後的是食材價格（31%）和⼈⼯成本（27%）。是次調查於1⽉2⽇⾄1⽉11⽇進⾏。

⼾⼾送香港區總經理許志賢表⽰︰「雖然我們逐漸⾛出疫情陰霾，但近9成受訪餐廳認為外送服務於未來同樣甚⾄更加重要。」

責任編輯：蕭寶玲