【保險業】如何利用開源方式　捉進保險業轉型

隨著世界轉趨以遙距方式工作和生活，消費者已理所當然的認為，能在不同渠道進行即時數碼交易。數碼科技和服務的普及繼續推動各行各業轉型。對於保險業而言，科技不但能大幅提升效率，更可以改寫現有保險公司的營運架構。

結合保險和科技 提升效率

保險科技（Insurtech）旨在利用創新科技提高效率和節省成本。人工智能、機器學習和大數據等技術的應用，加上以透過科技創造顛覆性保險產品的初創企業紛紛崛起，正使得保險科技的發展一日千里。



行內不乏致力開拓保險科技的企業，如使用應用程式將不同的保單匯聚到同一平台上，及研究混合雲技術以提升靈活性和可擴展性等。業界需日益依賴涵蓋不同合作者的複雜生態系統，並使用開放、雲原生和標準化的應用程式介面（API）以更好地管理客戶體驗、提供新服務，並迅速增強現有產品。這些行業變化，使得46.1%。



保險系統現代化 駕馭挑戰

為了提升客戶體驗和整體營運效率，保險公司需要採用能夠無縫整合現有系統，並將干擾減至最低的方案。業界可透過針對性遷移和優化來解決業務上的挑戰、從現有投資中獲取更多價值，並將核心系統現代化，為數碼化營運奠定基礎。



大多保險公司在開展數位現代化旅程時，均部署能緊貼未來需要，靈活、且基於雲和容器的平台，並將核心系統連接至該統一管理的混合雲環境中，從而建立穩定而一致的應用程式，以簡化IT基礎設施的開發、部署和便攜性。利用開源技術推動核心現代化，可以為行業提供一個符合嚴格安全和監管要求的協作環境，包括：

1.採用雲原生方式，以專注於迭代工作流程、協作、自動化和微服務，以加速應用程式開發並提升業務靈活性。

2.持續整合和部署（CI/CD）管道，以提供精簡、協作和完全自動化的軟件交付生命週期。

微服務架構，利用“鬆散連接”、模塊化的應用程式的優勢，更容易建立、測試、部署、更新和作出改變。

3.採用「DevOps」開發營運方法，結合文化、自動化及平台設計，通過快速、高質量的服務交付，提供更高的商業價值和反應能力。



除了基於混合雲的容器環境，一個自動化平台，可以提升營運的效率、準確性和安全性，協助企業減少人手操作、節省反應時間並增加容量。引入新智能自動化系統，也可以降低風險、減少混亂，以及重新善用現有的資產。



採用混合雲 實現無縫營運和交付

混合雲的意思是把公有雲和私有雲結合，以提供靈活而可編程的IT資源，並使新的工具和能力得以實現，例如先進的DevOps和雲原生工具、跨基礎架構的可攜性和可擴展性，以及運行雲原生應用程式的能力。這些模塊化的解決方案，使企業能夠取得所需組件、與現有系統整合，並因應需求的變化而擴展。企業也可以根據自身需要通過經認證的大型合作夥伴及開放源碼生態系統來定制解決方案。



對於設有嚴格雲主權要求的機構而言，混合雲可能更加重要，因為這種技術有助機構保護敏感數據，同時保持基礎設施的敏捷性和靈活性。



一套能與時並進的系統和文化，與系統內的科技同樣重要。企業在部署這些新科技的同時，也必須擁抱變革，才能有所收穫。如一個機構只是採用先進科技，卻未能擁抱變革，那麼假以時日，其投資回報率便可能轉為負數，甚至失去了前進方向。



此外，採用開放的保險生態系統，也可以使保險企業與客戶和合作夥伴建立寶貴的關係。這些合作夥伴包括其他保險公司、金融服務機構、保險科技公司和其他行業的第三方服務供應商等。