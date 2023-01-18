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【抽水潮】數字王國曾最高升15%　折讓1.54%配發新股淨籌6976萬　「股壇猛人」蔡朝暉有份認購

股市 09:40 2023/01/18

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【抽水潮】數字王國折讓1.54%配發新股淨籌6976萬　「股壇猛人」蔡朝暉有份認購

視覺特效股數字王國 （00547） 發公告，計劃向台灣電服記憶體品牌威剛科技以及「股壇猛人」、雲峰基金聯合創辦人蔡朝暉分別配發1.46億股及7312.5萬股數字王國新股，每股配股價0.32元，較周二（17日）收市價拆讓1.54%，集資淨額6976萬元。

數字王國今（18日）先高開10%，報0.36元，最高曾升15%至0.375元，現升4.6%，報0.34元。

數字王國稱，約6000萬元用於發展媒體娛樂分部，餘下約976萬元用於一般營運資金。

數字王國今次配售2.19億股，佔擴大前5.07%或擴大後4.83%，緊隨完成後，大股東、資深傳媒企業家Clive Ng Cheang Nen持股量由17.28%降至16.44%；保利文化則由12.3%降至11.7%。

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編輯：李哲毅

港股 數字王國（00547）
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