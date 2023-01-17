【英國樓市】專家指高利率抑制購房意欲　料英國樓價今年跌10%

環球加息周期未完，英倫銀行仍未停止加息，英國經濟已同時受到高利率和高通脹夾擊，對當地樓價構成壓力。Lloyds Bank首席執行官 Charlie Nunn 預期，由於更高的抵押貸款利率和更廣泛的生活成本危機抑制購房意欲，今年英國樓價將下跌多達 10%。

英國11月通脹達到10.7%，英倫銀行亦已經連續九次在政策會議上加息，將主要利率從 0.1厘上調至現時3.5厘。納恩在瑞士舉行的達沃斯世界經濟論壇期間表示，今年的基本預測是英國經濟會出現溫和衰退，料今年GDP為負0.1%，失業率將保持強勁，利率會上調至4厘。

納恩指，看到更多客戶不得不調整他們的支出以適應更高的生活成本和更高的抵押貸款支出，但高收入的人士在這方面仍然保持彈性。

英國房地產網站 Rightmove 周一的報告顯示，1月份房價兩個月來首次出現輕微上升。

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編輯：葉志偉