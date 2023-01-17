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【Web 3.0】恒生推港銀首個NFT錢包

股市 23:00 2023/01/17

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【Web 3.0】恒生推港銀首個NFT錢包

恒生銀行 （00011） 宣布，將推香港零售銀行界首個供客戶使用的NFT錢包「HS3」，客戶可透過區塊鏈技術，將NFT儲存於錢包中。恒生稱，農曆新年期間在恒生Mobile App派e利是後，於「接財神大抽獎」中抽獲財神NFT的客戶將成為首批NFT錢包「HS3」使用者。

恒生銀行數碼銀行主管賴芳玲表示，會繼續密切留意Web 3.0及虛擬資產市場的發展，探索金融創新，為客戶帶來更多新產品及服務。

恒生稱，在「接財神大抽獎」中抽獲財神NFT的客戶及特選私人銀行客戶，在流動電話下載「HS3」手機應用程式後作簡單登記，即可領取其專屬恒生財神NFT並存入「HS3」錢包，而NFT不會在市場交易或轉售。

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【解構｜本地銀行股】摩根士丹利：恒生復甦力量未夠、削三年盈測　股價倒跌1%

【2023展望】中銀香港抽升3%　中金：香港銀行今年淨利潤料增35%　恒生、東亞受累內房敞口料上半年仍有損失計提壓力

編輯：伍鍵文

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