【蘋果新產品】蘋果新MacBook搭載M2 Pro芯片　CPU效能提升多達30%

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萬眾期望蘋果2023年的第一批新產品，終於在今（17日）晚上發布，包括M2 Pro版MacBook Pro、M2 Max版MacBook Pro、 M2版Mac mini，以及M2 Pro版Mac mini。
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是次分別搭載M2 Pro和M2 Max芯片的新MacBook Pro，如傳聞所料，設有16吋和14吋。M2 Pro版MacBook Pro搭載多達12核心CPU、多達19核心 GPU，以及高達32GB的快速統一記憶體。
M2 Max則進一步提升 M2 Pro 的功能，當中包括多達38核心 GPU，兩倍統一記憶體頻寬，以及多達 96GB 統一記憶體。單是CPU 效能便較上一代的M1 Pro芯片，高達 20%至30%。
設計方面，新款MacBook Pro與上一代差不多，繼續延續如瀏海般的屏幕設計，並未有加入曾一度傳出的Face ID 3D人臉識別技術。另保留以往的HDMI、MagSafe和SD讀卡機配置。
推出M2及M2 Pro版Mac mini
除了MacBook Pro，蘋果還推出了分別配搭M2及M2 Pro芯片的新一代Mac mini。雖然新款Mac mini外觀依舊沿用以往的設計，未有太大驚喜，但作為蘋果電腦產品中，售價較便宜的設備，新Mac mini同樣搭載M2系列的芯片，讓用家以較低的成本，體驗一下M2芯片的效能，亦算是一大吸引之處。
售價方面，配備 M2 Pro的MacBook Pro售價由15,999港元起，M2 Max版則售24,499港元起，由即日起接受訂購，將於2月3日起發售。
M2版Mac mini售4,599港元起，M2 Pro版Mac mini則售9,999 起，即日起可訂購，並於1月24日起發售。
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責任編輯：殷凱怡
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