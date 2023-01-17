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【大行調查】滙豐：近7成企業計劃3年內拓展大灣區業務

股市 22:15 2023/01/17

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【大行調查】滙豐：近7成企業計劃3年內拓展大灣區業務

滙豐 （00005） 調查顯示，近七成受訪企業稱，計劃在3年內拓展在大灣區的業務，其中27%企業更表示將顯著提升業務規模。調查發現，「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」成員國的企業對大灣區經濟前景尤其看好，其中6成受訪企業認為，大灣區未來3年的經濟增長將高於中國平均水平，較非RCEP 成員國的受訪企業高出15%。

在拓展大灣區業務方面，來自RCEP國家的企業更為進取，有31%的受訪企業，計劃未來3年顯著提升大灣區業務規模，比其他市場的受訪企業高出近1成。在重點投資領域方面，最多企業重視科技與創新（45%），其次是提高供應鏈可靠性（39%）及加強數碼建設（39%）。

滙豐：大灣區擁有地理優勢、香港被視為首選地

滙豐大灣區辦公室總經理陳慶耀表示，憑藉有利的地理優勢，及龐大和國際化市場，大灣區有望成為RCEP協定下與東盟國家開展深入合作的重要樞紐。調查結果顯示，大灣區的科技發展水平和消費市場規模成為吸引海外企業投資的重要動力。

在考慮於大灣區城市拓展業務時，受訪海外企業普遍將香港（47%）視為首選地，其次是廣州（37%）及深圳（33%）。若單就RCEP 成員國的受訪企業而言，選擇廣州的比例（48%）最高，其次為香港（44%）及深圳（38%）。

該調查於去年9月進行，訪問3,392名企業領袖，覆蓋共16 個市場，包括美國、加拿大、墨西哥、英國、法國、德國、阿聯酋、馬來西亞、新加坡、澳洲、越南、印尼、泰國、菲律賓、日本及韓國。

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編輯：伍鍵文

港股 經濟 宏觀分析 RCEP 香港 滙豐控股（00005） 深圳 中國
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