【吉利175】吉利及雷諾組合營 傳邀沙特阿美為投資夥伴

外電報道，吉利汽車(00175) 及法國雷諾汽車和吉利汽車正在敲定一項協議，引入石油巨企沙特阿美作為投資者和合作夥伴，共同開發和供應汽油發動機和混合動力技術。知情人士透露，沙特阿美已參與深入討論，計劃收購吉利－雷諾將成立的動力總成技術公司最多20％的股份。吉利和雷諾此前已宣布將聯合成立這家公司，但尚未透露公司名稱。吉利全日收報11.5元，跌1.8%。

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消息又指，引入沙特阿美後，雷諾和吉利將各持有合資公司40％股權。該合資公司將整合雷諾現有的內燃機生產與吉利的汽油和混合動力技術及相關資產。

另外，吉利汽車同系公司吉利科技集團宣布，與積塔半導體簽訂戰略合作協議，雙方將圍繞車規級芯片研發、製造、市場應用、人才培養等領域開展全面合作，致力於車規級芯片產業的協同發展，推動國產半導體關鍵技術的突破，建立成熟穩定的汽車半導體產業生態。

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