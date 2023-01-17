  • 13°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 22:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】潤華服務2455掛牌跌近26% 收市報1.26元 一手帳面蝕880元

股樓投資 21:37 2023/01/17

分享：

分享：

內地綜合物業管理服務提供商潤華生活服務(02455)首日掛牌，股價低開近19%報1.38元，最高曾見1.4元，收市報1.26元，較招股價1.7元跌25.9%；全日成交1869萬股，涉資2513萬元；以每手2000股計，一手帳面蝕880元。

同場加映：【溫股知新】升勢放緩避不了 控制注碼最重要

潤華服務是次來港上市共發售7500萬股，並已引入濟南市槐蔭區發改委旗下濟南槐蔭作為基石投資者認購2647.8萬股；其中10%公開發售獲7.74倍超購，一手中籤率20%，並以招股價下限1.7元定價，其招股範圍介乎1.7至2元，料集資淨額約8940萬元。中泰國際為獨家保薦人。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

集資所得，主要用作戰略性投資和收購，開發、加強和實施信息技術，以及完善員工激勵機制等。

同場加映：【青姐話】有貨又點？冇貨又點？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
潤華服務（02455） 港股 IPO

上一篇文章

【吉利175】吉利及雷諾組合營 傳邀沙特阿美為投資夥伴

下一篇文章

【新股IPO】昇能2459首日掛牌升11% 收市報1.78元 每手帳面賺360元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
【換身份證】所有舊款身份證皆可換證　逾期未換者可被罰款5000元
彩明苑中層戶累減140萬　兇宅同層以市價540萬售
彩明苑中層戶累減140萬　兇宅同層以市價540萬售
【職場熱話】打工仔愁應否向新公司坦白被「炒魷魚」 網民教路一招改變HR印象
【職場熱話】打工仔愁應否向新公司坦白被「炒魷魚」 網民教路一招改變HR印象
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【裝修設計】50萬裝修449呎單位 打通兩睡房改裝成大空間 黑白型格配搭打破單調感
【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛
【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛
【人手短缺】社福界護士訓練課程今起接受報名　3校提供427名額
【人手短缺】社福界護士訓練課程今起接受報名　3校提供427名額
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款