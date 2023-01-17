【新股IPO】潤華服務2455掛牌跌近26% 收市報1.26元 一手帳面蝕880元

內地綜合物業管理服務提供商潤華生活服務(02455)首日掛牌，股價低開近19%報1.38元，最高曾見1.4元，收市報1.26元，較招股價1.7元跌25.9%；全日成交1869萬股，涉資2513萬元；以每手2000股計，一手帳面蝕880元。

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潤華服務是次來港上市共發售7500萬股，並已引入濟南市槐蔭區發改委旗下濟南槐蔭作為基石投資者認購2647.8萬股；其中10%公開發售獲7.74倍超購，一手中籤率20%，並以招股價下限1.7元定價，其招股範圍介乎1.7至2元，料集資淨額約8940萬元。中泰國際為獨家保薦人。

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集資所得，主要用作戰略性投資和收購，開發、加強和實施信息技術，以及完善員工激勵機制等。

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記者：張以正