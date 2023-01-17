【美股焦點】高盛第四季收入及純利均遜預期　股價盤前跌超過2%

美股繼續有投行公布第四季業績，高盛（美：GS）第四季純利按年急跌69%至11.9億美元，每股盈利3.32美元，遠低於市場預期5.59美元，期內淨收入亦按年下跌16%至105.9億美元，同樣較預期107億美元為少。股價在業績公布後走弱，最多跌超過3%，暫跌2.7%，報364美元。

高盛第四季投行業務收入達18.7億美元，較預期16.4億美元為高；但股票銷售和交易業務收入按年跌4.9%至20.7億美元，低過市場預期21.4億美元，期內股票承銷及債券承銷收入分別按年大跌82%及70%，兩項分入同樣低過市場預期。此外，公司亦有約9.7億美元壞帳撥備。

集團首席執行官David Solomon指，公司近期重點是實現戰略調整，有助加強集團核心業務，擴大增長平台並提高效率。

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編輯：葉志偉