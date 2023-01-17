▲ 【阿里巴巴9988】紅星美凱龍投資者會議 國資入股優化授信體系

紅星美凱龍 （01528） 出現國資及阿里巴巴兩大力量的支持，成交額衝上億元級別，紅星美凱龍即舉行投資者交流會，由首席財務官席世昌、副總經理李建宏、大營運中心總經理朱家桂、董秘邱喆等高管出席，邱喆指，阿里巴巴 （09988） 的增持，是對紅星美凱龍信心的傳遞和展現。

對於國資建發股份入股，李建宏指出，建發股份國企背景加持下，紅星美凱龍具備有獨立的授信體系，擺脫對原有控股股東授信體系的依賴，財務結構優化和融資成本降低有很大的挖掘空間。

席世昌亦指，股東結構優化可增加市場信心。

李建宏認為，建發股份房地產銷售額2022年為全國前十強，紅星美凱龍與建發股份具有很強的協同性，即紅星美凱龍提供優質家居，建發股份為紅星美凱龍引流。

另外，李建宏續指，紅星美凱龍在C端聚集了數千萬高端會員。通過此次交易，建發股份還可以把紅星美凱龍在C端消費者市場的優勢整合進其供應鏈優勢。

債務問題方面，席世昌表示，紅星美凱龍持續落實「輕資產、降杠杆」戰略，不斷壓縮資本開支，資產負債率逐步下降至57%。有息負債以中長期為主，每年固定還本付息。隨着疫後商場經營恢復常態，紅星美凱龍核心利潤有望得到增加，計息負債規模有望持續降低。

至於復甦看法，朱家桂指，對2023年還是比較看好的，基本上在紅星美凱龍的生態裏，能夠維繫住整個運營的基本面。

席世昌亦指，自營商場的收入將是未來的主要收入增長來源，將扎扎實實聚焦經營，圍繞現有的門店，聚焦品類調整、空間佈局優化，以及充分發揮新股東的資源稟賦和優勢資源，進一步提升現有的坪效、現金流等。

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記者：譚志偉