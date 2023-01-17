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【教育股】新東方教育次季微賺73萬美元　俞敏洪：剩餘主要業務呈復甦

股市 21:08 2023/01/17

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【教育股】新東方教育次季微賺73萬美元　俞敏洪：剩餘主要業務呈復甦

新東方教育 （09901） （美：EDU）公佈截至去年11月底止的次季業績，期內淨營收6.38億美元，按年跌3.1%；純利73.2萬美元，去年同期蝕9.37億元；非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤1775.0萬美元，去年同期蝕9.01億美元。

去年7月底新東方教育宣布回購最新4億美元，截至1月16日已回購310萬股ADR，涉資7900萬美元。而截至2022年11月30日止，學校及學習中心的總數為708間，按季增2間，按年則少585間。

新東方董事會執行主席俞敏洪稱，剩餘的主要業務在經歷幾年疫情打擊後開始呈現穩步復甦的趨勢，期內出國考試準備和出國諮詢業務分別按年增長約17%和14%。同時教育新業務持續強勁增長，並在財季錄得可觀的利潤。

新東方首席執行官周成剛表示，正策略性專注於主要城市的商機，並積極利用現有的設施、人力資源和先進技術，為各城市剩餘的主要業務和新教育業務提供支持。周成剛透露，「東方甄選」繼續無間斷地積極與第三方合作 及創立自營品牌，擴大其產品選擇和單品。

新東方—S（09901） 新東方（美：EDU） 港股 美股
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