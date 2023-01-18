  • 13°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 10:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教育股】新東方教育低開近12%　次季微賺73萬美元　俞敏洪：剩餘主要業務呈復甦

股市 09:26 2023/01/18

分享：

分享：

【教育股】新東方教育次季微賺73萬美元　俞敏洪：剩餘主要業務呈復甦

新東方教育 （09901） （美：EDU）公佈截至去年11月底止的次季業績，期內淨營收6.38億美元，按年跌3.1%；純利73.2萬美元，去年同期蝕9.37億元；非通用會計準則（Non-GAAP）淨利潤1775.0萬美元，去年同期蝕9.01億美元。

新東方教育低開11.9%，報30.05元。

去年7月底新東方教育宣布回購最新4億美元，截至1月16日已回購310萬股ADR，涉資7900萬美元。而截至2022年11月30日止，學校及學習中心的總數為708間，按季增2間，按年則少585間。

新東方董事會執行主席俞敏洪稱，剩餘的主要業務在經歷幾年疫情打擊後開始呈現穩步復甦的趨勢，期內出國考試準備和出國諮詢業務分別按年增長約17%和14%。同時教育新業務持續強勁增長，並在財季錄得可觀的利潤。

新東方首席執行官周成剛表示，正策略性專注於主要城市的商機，並積極利用現有的設施、人力資源和先進技術，為各城市剩餘的主要業務和新教育業務提供支持。周成剛透露，「東方甄選」繼續無間斷地積極與第三方合作 及創立自營品牌，擴大其產品選擇和單品。

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

新東方—S（09901） 新東方（美：EDU） 港股 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【電動車】小鵬挫逾3%　Tesla減價後、小鵬汽車三車款減價逾一成　小鵬：受惠整車成本下跌

下一篇文章

【教育股】新東方在綫反插5%　中期營收增2.65倍　靠直播電商食糊轉賺5.9億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】高盛累道指跌391點　納指倒升　大摩、Tesla急漲（不斷更新）
【美股收市】高盛累道指跌391點　納指倒升　大摩、Tesla急漲（不斷更新）
【電動車】威馬北京綫下門店據報幾乎全部關閉、溫州工廠傳處於停產狀態　日前擬「借殼」Apollo出行上市
【電動車】威馬北京綫下門店據報幾乎全部關閉、溫州工廠傳處於停產狀態　日前擬「借殼」Apollo出行上市
【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌4點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌4點　中概股指數跌3%（不斷更新）
【BLACKPINK】鄭志剛上載BLACKPINK合照後　政府委任為文化藝術盛事委員會主席
【BLACKPINK】鄭志剛上載BLACKPINK合照後　政府委任為文化藝術盛事委員會主席
【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多
【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款