【新股IPO】昇能2459首日掛牌升11% 收市報1.78元 每手帳面賺360元

超高功率石墨電極的全球製造商昇能集團（02459）首日掛牌，股價高開5%，報1.68元，最高曾見1.96元，低見1.67元，收市報1.78元，較招股價1.6元升11%；全日成交5,727萬股，涉資1.03億元；以每手2000股計，一手帳面賺360元。

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昇能是次在港上市合共發售1.72億股，其中10%公開發售獲近8.9倍超購，一手中籤率僅7.7%；該股以招股價下限1.6元定價，其招股範圍介乎1.6至2.2元，料集資淨額約1.87億元。西證國際為上市獨家保薦人。

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集資所得，其中34.8%用作支付太谷資產的收購價；約55.2%用於升級意大利廠房、中國廠房及三力資產的生產系統。

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記者：張以正