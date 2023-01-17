  • 13°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 22:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀經濟】劉鶴：中國經濟將整體性好轉　房地產行業健康發展獲有力支撑

宏觀解讀 21:15 2023/01/17

分享：

分享：

【宏觀經濟】劉鶴：中國經濟將整體性好轉　房地產行業健康發展獲有力支撑

中國國務院副總理劉鶴在出席世界經濟論壇上表示，中國不可能搞計劃經濟，同時，劉鶴稱，經過努力，2023年中國經濟會實現整體性好轉。經濟增長速度達到正常水平是大概率的事件，預計今年中國的進口會明顯的增加，企業的投資會大幅度的增加，居民消費會回歸常態。

劉鶴表示，房地產在中國是重要的支柱產業，但是從2021年以來發生變化。房地產企業普遍出現流動性差，資產負債表惡化，個別頭部企業面臨著重大的風險。放鬆在房地產市場過熱期間採取的一些管制的決策，從而有效的擴大需求，使房地產公司具備造血的功能。通過這些努力，看到最近以來中國的市場在房地產方面已經出現明顯的變化。從未來來看，中國仍處於城市化較快的發展階段，巨大的需求潛力將為房地產行業健康發展提供有力的支撑。

劉鶴：春節期間料50億人次的遊客探親訪友

劉鶴稱，經過一輪感染高峰，現在大部分社會成員已經恢復正常狀態，達峰的時間和恢復正常的時間是比較快的，從某種意義上超出預期。最近以來，生產生活全面恢復正常，餐飲、餐飲業、旅遊業以及各兩各類消費都開始恢復正常。今年春節期間，將有50億人次的遊客要探親訪友。

另外，據悉，劉鶴將於1月18日與美國財長耶倫面對面會談。

相關文章：

【中美貿易戰】 劉鶴與美財長耶倫通話 對取消加徵對華關稅表達關切

【大行看法】瑞信：劉鶴撑平台經濟釋出積極信號　任何利好政策出台或觸發估值重估

記者：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
經濟 經濟衰退 宏觀分析 內地物業 貨幣政策 世界經濟論壇 外交 劉鶴 中國國務院 行業
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【美股焦點】高盛第四季收入及純利均遜預期　股價盤前跌超過2%

下一篇文章

【阿里巴巴9988】紅星美凱龍投資者會議　國資入股優化授信體系
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多
【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多
【BLACKPINK】鄭志剛上載BLACKPINK合照後　政府委任為文化藝術盛事委員會主席
【BLACKPINK】鄭志剛上載BLACKPINK合照後　政府委任為文化藝術盛事委員會主席
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水轉錄26.7億元淨流入　大手買盈富基金沽建行騰訊　恒指夜期微跌2點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水轉錄26.7億元淨流入　大手買盈富基金沽建行騰訊　恒指夜期微跌2點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款