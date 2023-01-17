▲ 【宏觀經濟】劉鶴：中國經濟將整體性好轉 房地產行業健康發展獲有力支撑

中國國務院副總理劉鶴在出席世界經濟論壇上表示，中國不可能搞計劃經濟，同時，劉鶴稱，經過努力，2023年中國經濟會實現整體性好轉。經濟增長速度達到正常水平是大概率的事件，預計今年中國的進口會明顯的增加，企業的投資會大幅度的增加，居民消費會回歸常態。

劉鶴表示，房地產在中國是重要的支柱產業，但是從2021年以來發生變化。房地產企業普遍出現流動性差，資產負債表惡化，個別頭部企業面臨著重大的風險。放鬆在房地產市場過熱期間採取的一些管制的決策，從而有效的擴大需求，使房地產公司具備造血的功能。通過這些努力，看到最近以來中國的市場在房地產方面已經出現明顯的變化。從未來來看，中國仍處於城市化較快的發展階段，巨大的需求潛力將為房地產行業健康發展提供有力的支撑。

劉鶴：春節期間料50億人次的遊客探親訪友

劉鶴稱，經過一輪感染高峰，現在大部分社會成員已經恢復正常狀態，達峰的時間和恢復正常的時間是比較快的，從某種意義上超出預期。最近以來，生產生活全面恢復正常，餐飲、餐飲業、旅遊業以及各兩各類消費都開始恢復正常。今年春節期間，將有50億人次的遊客要探親訪友。

另外，據悉，劉鶴將於1月18日與美國財長耶倫面對面會談。

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記者：伍鍵文