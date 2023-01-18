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【教育股】新東方在綫反插5%　中期營收增2.65倍　靠直播電商食糊轉賺5.9億人幣

股市 09:25 2023/01/18

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【教育股】新東方在綫中期營收增2.65倍　靠直播電商食糊轉賺5.9億人幣

自教育部提出雙減後，新東方在綫 （01797） 轉戰直播電商，集團周二（17日）公佈截至2022年11月底中期業績，期內營收為20.8億元（人民幣，下同），按年增2.63倍；純利5.85億元，去年同期蝕5.44億元；經調整溢利6.01億元，去年同期蝕4.19億元。3

新東方在綫反插5.2%，報63.8元。

新東方在綫半年直播電商業務商品交易總額（GMV）為48億元，當中抖音GMV佔絕大部分，整體已付訂單數量達7020萬。付費學生人次方面，大學教育錄31.5萬人次，按年增14.5%；K-12教育人次則正式「清零」。

新東方在綫稱，自營產品及直播電商業務已成為長期主要增長動力，會通過「東方甄選」推出及推廣更多來自中國不同產地的產品。目前東方甄選已在抖音開設六個直播賬號，會逐步擴大產品類別及款式，包括農產品、食品、圖書及生活用品。集資也會繼續大量投資產品及內容。

相關文章：

【異動股】新東方在綫主播董宇輝誤傳出席央視春晚、實為央視網絡春晚

【教育股】新東方在綫升8%　擬改名東方甄選East Buy　轉向直播電商業務將有長遠增長

編輯：李哲毅

港股 新東方在綫（01797）
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【教育股】新東方教育低開近12%　次季微賺73萬美元　俞敏洪：剩餘主要業務呈復甦
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