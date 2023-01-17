【科技人才荒】阿里巴巴雙軌培育年輕人才　針對雲計算及UX/UI推試點計劃

▲ SEED Foundation行政總裁羅君本(左) 及 阿里巴巴香港創業者基金執行董事周駱美琪(右)表示，將繼續專注培育年輕創科人才。

各行各業持續進行數碼轉型，本港對科技人才的龐大需求，惟同時正經歷科技人才荒。阿里巴巴香港創業者基金（AEF）執行董事周駱美琪及SEED Foundation行政總裁羅君本均認為，長遠培育年輕人才幫助發展亦十分重要，AEF贊助的SEED Foundation，將持續針對中三或以上學生推出雙軌培育計劃，分別提供免費課程及實習機會。實習機會方面，去年已獲得商業機構的10個實習職位，今年期望與業界洽談後，提供50至100個實習職位。

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羅君本表示，現時SEED Foundation與25間本港中學合作，為學生提供由HKU Space頒發證書、獲政府資歷架構認證的雲計算課程。學生由中三開始，便可以每年30小時，分3年完成的課程獲得與數碼科技相關的深入知識。其中3間學校即將加入在今年2月的新試點計劃，參與用戶界面及體驗（UI/UX）課程。

SEED Foundation也與不同公司合作，讓學生在完成中三課程後，得以進入相關公司體驗實際工作環境。例如2022年就有10個學生參加由屈臣氏提供的實習機會，當中有3個學生更表示1個月的實習期太短，希望實習期能延長以學習更多數碼科技知識。

周駱美琪表示，希望SEED Foundation未來能提供更多不同的數碼科技課程，並呼籲更多不同公司及機構能共同合作，提供更多實習機會給參予計劃的學生。

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責任編輯：莫悠悠

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