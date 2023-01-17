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【空運指數】DHL香港空運貿易指數微升0.6點　2023年首季升至35.3點

商業 20:00 2023/01/17

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2023年第一季度「DHL香港空運貿易領先指數」（DTI）今(17日)公佈，受惠於入口表現改善及對網上零售業務的正面展望，2023年第一季的整體空運貿易指數稍為回穩，微回升0.6點至35.3點。儘管環球經濟不穩，接近六成本地空運用家能找到在2023年具發展潛力的新市場。 

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空運貿易指數升   出口轉口跌至新低
整體空運貿易指數在上一季回落後，於本季輕微回升0.6點至35.3點，主要受入口表現改善（+2.6點）帶動。另一方面，出口／轉口指數再微跌0.6點至兩年來新低的33.2點。該指數自2022年第一季開始至今已經共跌了13.2點。

然而，所有分項指數有所回升，特別是貨品種類指數及緊急訂單指數，兩者均上升達4點。 網上零售業務展望亦有很大改善，有經營網上零售業務的空運用家預期業務「增加」的比例較上季反彈10個百分點。 

本地空運用家對歐洲市場（+4點）及亞太地區市場（+2點）於2023年第一季的展望有所改善，但對美洲市場的展望則自2022年第一季起呈下跌趨勢。儘管如此，美國仍然被本地空運用家選為2023年最具發展潛力的市場，其次是中國和德國。 

面對全球通脹，超過一半（54%）本地空運用家未有計劃於今年第一季調整付運價格。另外，23%表示會維持以往價格調整幅度。而預期會比慣常較大幅度上調或下調付運價格的空運用家，則分別佔10%和13%。 

當被問及於2023年具發展潛力的市場時，57%的本地空運用家選擇了一至兩個非現有入口／出口／轉口業務的市場，反映表示他們有可能將業務擴張至其他新市場。 

歐洲指數11連跌後終回升4點   美洲指數續跌不振
歐洲指數在2022年第四季經歷11點的跌幅後，於本季回升至35點（+4點）。 亞太地區指數（37點）回升2點，但區內市場的指數發展各異。如中國指數（36點）受出口／轉口表現進一步轉弱（-3點）影響，再度下跌2點。 其他亞太地區指數反彈至39點（+5點）。入口（+2點）及出口／轉口（+6點）均有所改善。美洲指數的跌勢於2023年第一季持續，再度下跌5點至31點，在所有市場中最低。

產品方面，食物及飲料指數進一步上升，禮品、玩具及家庭用品指數反彈6點至36點，而電子產品及部件指數也出現類似反彈，上升2點至31點。然而，衣飾指數因出口／轉口方面的表現於本季進一步轉弱，再次下跌2點至兩年以來新低的26點。另一方面，鐘錶及首飾指數由近期的高位46點回落至40點，主要受出口／轉口表現疲弱拖累。 

生產力局首席數碼總監黎少斌先生表示：「本季的指數調查結果好壞參半。在好的方面，整體空運指數稍為回穩，當中空運用家對歐洲市場及亞太地區市場的展望有明顯改善，網上零售業務的展望亦較上季正面。雖然美洲仍然被選為2023年最具發展潛力市場，但美洲指數跌勢持續及歐洲經濟衰退，繼續為空運業務帶來隱憂。

調查由DHL Express香港委託香港生產力促進局進行，自2004年開始進行季度調查，旨在提供有關整體空運入口和出口／轉口貿易市場的前景。每次訪問不少於600間以香港為業務中心、並有參與跨境入口或出口空運貿易的公司。指數以50為中立水準線，指數距離 50 愈遠，表示對前景（正面或負面）的展望愈為強烈。 
 
編輯：梁巧恩

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