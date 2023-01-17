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【農曆新年2023】花墟湧現購買年花人潮　花店：農曆新年「兔」氣揚眉　生意額料最多升2成

商業 19:58 2023/01/17

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農曆新年將至，市民把握機會辦年貨，今年買花比往年鬆手，有受訪者表示今年消費比去年多近25%。（楊嘉軒攝）

農曆新年將至，市民把握機會辦年貨，年終無休的旺角花墟更是熙來攘往、密不透風。綜合花檔負責人反映，今年人流明顯比往年多。興發鮮花花店負責人表示，本月初十起已有買年花的人流，比以往早1星期出現，惟人流仍未及疫前，或受部分港人外遊和經濟差致消費意慾疲弱影響。市民今年買花比往年鬆手，有受訪者表示今年消費比去年多近25%。另一邊廂，網上花店的年花銷情慘淡，受訪兩家花店負責人均表示，今年農曆新年前的生意比往年下跌逾3成。

【農曆新年2023】大除夕團年飯酒樓訂座爆滿　新春盆菜生意按年最多升1倍

實體花店銷情樂觀　農曆年生意額料最多升2成

花緣（Luckyflower）實體花店負責人表示，今年農曆新年前的人均消費錄得按年約10%增長，其中高價貨消費額約2至3千元，低價貨約500至1千元。旺角花墟普遍花店對今年農曆新年前後整體銷情抱樂觀態度，生意額料最多或升1至2成。

旺角花墟普遍花店對今年農曆新年前後整體銷情抱樂觀態度，生意額料最多或升1至2成。（楊嘉軒攝）

網上花店銷情則相反，受訪兩家網店（御花店、Flower Delivery HK）負責人均表示，今年農曆新年前的生意比往年下跌逾3成，農曆新年年花定單平均消費只有約1至2千元，有網店更因預期農曆新年銷情慘淡而減少入貨量。他們均指，今年疫情放緩，年宵花市重開分薄了顧客流量，致使網店生意大不如前。

嚴管阻街　花檔1月上旬接逾30告票

新記貿易公司店主李太和聯利花店負責人則表示，今年與阻街有關的執法行動比以往嚴，花店頻接告票致產生龐大罰款而苦不堪言，有花店負責人更以「瘋狂」來形容今年的執法行動，指其花店自月初至今日（17日）已接獲逾30張告票。

有花店負責人以「瘋狂」來形容今年的執法行動，指其花店自月初至今（17日）已接獲逾30張告票。（楊嘉軒攝）

此外，經營成本上漲亦令實體或網上花店生意利潤受直接影響，其中運費增幅最為顯著，售賣外國供港鮮花的網店Flower Delivery HK負責人指出，今年航空運輸成本比去年大漲近5成，工資及租金等成本亦有按年1至2成的升幅。縱使如此，嘉馥保鮮花專門店店主仍對今年農曆新年整體銷情抱樂觀態度，生意額料按年最多升近2成。

港人冀「兔」氣揚眉　願新一年身體健康

港人即將送虎迎兔，眾人都有類近的新年願望。受訪鄧太買了鐵柱金、滿天星、康乃馨、銀柳等年花，希望新一年身體健康、平安大吉。另外，受訪伍先生特地購買寓意「幸福、生命」的日本櫻花，願能「兔」氣揚眉，望新一年疫情消退、世界和平、所有人身體健康。亦有非牟利機構負責人杜小姐大舉花費8千元，購買年花給機構服務的社友，用作訓練他們的五官觸控感，同時讓他們一同感受農曆新年的氣氛，願新一年香港經濟逐漸復甦，希望能有更多和社友出行的機會。

花店接情人節定單　人均消費逾千元

農曆新年過後，情人節接踵而來。嘉馥保鮮花專門店店主表示，至今日（17日）已收到近30張情人節買花定單；亦有專賣外國供港玫瑰的網上花店Flower Delivery HK表示，已接到近60張情人節定單，平均每單生意額達1千元。他們均指，即使有不少負面因素影響購買力，惟認為大部分買花的男士不會受太大影響，「因為1年只有1次機會」。兩店均預期今年情人節的整體生意額或錄得按年1至2成升幅。

【農曆年機遇】香港品牌本地老薑、尚禮坊　如何捉緊農曆新年復常機遇？【有片】

記者：楊嘉軒

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