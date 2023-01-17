▲ 【虛擬銀行】livi bank推銀聯二維碼跨境支付服務 可在內地逾2900萬間商戶消費

虛擬銀行livi bank宣布推出livi銀聯二維碼跨境支付服務，客戶可在中國內地、日本、韓國和泰國等進行跨境支付。客戶透過livi手機應用程式，能在內地超過2900萬間商戶以二維碼付款。

該行指，其銀聯二維碼連結至銀聯國際的支付和商戶網絡，客戶可透過livi手機App於支援二維碼付款的商戶付款。所有交易將即時根據銀聯國際的特惠匯率自動兌換為港元結算，livi免收任何海外交易手續費或外幣兌換費用。

該行表示，由即日起至2023年3月31日，使用livi銀聯二維碼支付的livi客戶將有機會贏取100%的「搖一搖」獎賞。客戶可於下次消費時使用獎賞，而每位客戶於每個曆月最高可享500港元回贈。



livi銀聯二維碼適用於中國內地、澳門及亞太地區所有標明接受銀聯二維碼為付款方式的商戶，商戶覆蓋餐飲、酒店、娛樂和零售等行業。

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編輯：胡學能