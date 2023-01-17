【大行報告】麥格理：內地去年第四季銷售疲弱 下調百威亞太目標價至29元

麥格理表示，因應內地銷售在去年第四季疲弱，分別下調百威亞太（01876）去年及今年EBITDA預測6%及7%，維持其「跑贏大市」評級，目標價則由30.6元下調至29元。百威亞太周二（17日）收市報 25.35元，跌幅1.4%。

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該行估計，百威亞太去年第四季收入及EBITDA同比跌14%及34%，中國市場在疫情影響下繼續疲弱。 展望今年，則預期公司受惠於消費復甦及較溫和的進口成本通脹。

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中國市場方面，公司去年11月加價，但去年第四季平均售價將同比跌6.4%，受不利渠道組合變化影響，收入同比跌16.4%。 今年則受惠啤酒消費反彈，但第一季為過渡期，需求復蘇溫和。 韓國市場方面，該行預計公司收入同比升8%，但廣告及推廣開支增加或導致EBITDA受壓，料季度業務EBITDA同比跌22%。



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撰文：鄭昊彤