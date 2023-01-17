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【大行報告】麥格理：內地去年第四季銷售疲弱 下調百威亞太目標價至29元

股樓投資 19:18 2023/01/17

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麥格理表示，因應內地銷售在去年第四季疲弱，分別下調百威亞太（01876）去年及今年EBITDA預測6%及7%，維持其「跑贏大市」評級，目標價則由30.6元下調至29元。百威亞太周二（17日）收市報25.35元，跌幅1.4%。

 

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

 

該行估計，百威亞太去年第四季收入及EBITDA同比跌14%及34%，中國市場在疫情影響下繼續疲弱。展望今年，則預期公司受惠於消費復甦及較溫和的進口成本通脹。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡中銀香港績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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中國市場方面，公司去年11月加價，但去年第四季平均售價將同比跌6.4%，受不利渠道組合變化影響，收入同比跌16.4%。今年則受惠啤酒消費反彈，但第一季為過渡期，需求復蘇溫和。韓國市場方面，該行預計公司收入同比升8%，但廣告及推廣開支增加或導致EBITDA受壓，料季度業務EBITDA同比跌22%。


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撰文：鄭昊彤

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中國 銷售 目標價 港股 大行報告 EBITDA 百威亞太（01876）

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