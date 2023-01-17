中遠海控55億人幣入股 中糧福臨門近6%股權

航運股中遠海控（01919）宣布，認購中糧福臨門發行約1.8億股，作價約55億元人幣即約63.8億元，佔中糧福臨門擴大股本約5.81％。中遠海控全日收報7.87元，跌0.5%。

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中糧福臨門主要從事食品加工及品牌銷售業務和全球農糧供應鏈業務。食品加工及品牌銷售業務經營品類主要包括米麵食品、食用油、啤酒原料加工、飼料原料等；全球農糧供應鏈業務主要經營品類包括大豆、玉米、小麥等農糧商品，以及棉花、食糖、咖啡等軟商品，提供倉儲、物流、貿易等全產業鏈服務。中糧福臨門是於去年11月17日至12月14日，通過北京產權交易所對外發布增資項目公告，公開徵集投資方，中遠海控遞交了投資意向並獲確定投資方之一。

其他投資者包括：社保基金、國有企業結構調整基金二期、中國政企合作投資基金、國壽資產管理及厚科福臨私募股權投資基金。緊隨於增資完成後，中糧福臨門由現有中糧股東持股約69.83％、中遠海控持股約5.81％，及其他股東（包括其他投資者及增資前的其他現有股東）合共持股約24.36％。

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