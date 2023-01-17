【網絡熱話】日本女主播花9小時覓「Excel之底」　意外成Twitter熱搜

各種電腦、軟件操作的快捷鍵，向來都是工作好幫手，但亦並非人人都識用。日本有女主播就因對Excel快捷鍵不熟悉，用9小時尋找「Excel的底部」而成為Twitter熱話。

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上周一（9日）首播的日本富士電視台綜藝節目《ぽかぽか》，舉辦了一場「閒王大賽」，務求選出世上最閒、最無聊的人。女主播山﨑夕貴在節目中表示，由於工作時「有點閒」，萌生尋找「Excel的底部」的想法。於是，便打開一個空白的Excel表格，一直按著向下的方向鍵。期間山﨑更因肚餓，而請求後輩幫忙按鍵。最後，她共花了9小時滾到Excel表的第1,048,576列，亦是預設表格中的最底一列。

然而，在Excel的眾多快捷鍵中，便有一鏈即到底的方法。用家只要在打開Excel後，同時按下「Ctrl」和其中一個方向鍵，即可立即到達該方向盡頭的一格。節目組亦在事後，告知山﨑這真相，令她當場露出震驚反應。

節目播出後，山﨑的無聊行為引發日本網民在Twitter上熱論，有人感謝山﨑如此落力地親自尋覓答案，亦有人笑她蠢。但不論評價是好是壞，「Excelの底」已火速成為Twitter熱搜關鍵字。

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責任編輯：殷凱怡

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