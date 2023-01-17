  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡熱話】日本女主播花9小時覓「Excel之底」　意外成Twitter熱搜

科技 19:15 2023/01/17

分享：

分享：

各種電腦、軟件操作的快捷鍵，向來都是工作好幫手，但亦並非人人都識用。日本有女主播就因對Excel快捷鍵不熟悉，用9小時尋找「Excel的底部」而成為Twitter熱話。

【Twitter商機】Twitter設法幫補收入　或出售特殊用戶名

上周一（9日）首播的日本富士電視台綜藝節目《ぽかぽか》，舉辦了一場「閒王大賽」，務求選出世上最閒、最無聊的人。女主播山﨑夕貴在節目中表示，由於工作時「有點閒」，萌生尋找「Excel的底部」的想法。於是，便打開一個空白的Excel表格，一直按著向下的方向鍵。期間山﨑更因肚餓，而請求後輩幫忙按鍵。最後，她共花了9小時滾到Excel表的第1,048,576列，亦是預設表格中的最底一列。

然而，在Excel的眾多快捷鍵中，便有一鏈即到底的方法。用家只要在打開Excel後，同時按下「Ctrl」和其中一個方向鍵，即可立即到達該方向盡頭的一格。節目組亦在事後，告知山﨑這真相，令她當場露出震驚反應。

節目播出後，山﨑的無聊行為引發日本網民在Twitter上熱論，有人感謝山﨑如此落力地親自尋覓答案，亦有人笑她蠢。但不論評價是好是壞，「Excelの底」已火速成為Twitter熱搜關鍵字。

【私隱安全】逾4億用戶數據被出售　Twitter澄清非由系統漏洞洩漏

【Twitter改革】Twitter首波改版最快本月登場　Elon Musk預告將有四項變化

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用
今日
【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用
【芯片荒】豐田料今年全球產量1,060萬輛　芯片短缺或需減產
今日
【芯片荒】豐田料今年全球產量1,060萬輛　芯片短缺或需減產
【裁員潮】2023年開端不順？全球科企已解僱逾2.5萬人次
今日
【裁員潮】2023年開端不順？全球科企已解僱逾2.5萬人次
【私隱危機】借「變臉」App盜用身分行騙　專家提6大資安建議
今日
【私隱危機】借「變臉」App盜用身分行騙　專家提6大資安建議

你可能感興趣

【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用
今日 14:00
【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用
【芯片荒】豐田料今年全球產量1,060萬輛　芯片短缺或需減產
今日 15:15
【芯片荒】豐田料今年全球產量1,060萬輛　芯片短缺或需減產
【裁員潮】2023年開端不順？全球科企已解僱逾2.5萬人次
今日 16:15
【裁員潮】2023年開端不順？全球科企已解僱逾2.5萬人次
網絡熱話 軟件 綜藝節目 電視台 主播 電視 Twitter 日本

下一篇文章

【私隱危機】借「變臉」App盜用身分行騙　專家提6大資安建議
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果摺機】蘋果可摺疊屏幕專利曝光　防裂保護塗層將提升耐用度
【蘋果摺機】蘋果可摺疊屏幕專利曝光　防裂保護塗層將提升耐用度
【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用
【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用
【直播主福音】Nvidia Broadcast增Eye Contact功能　讓視線保持直視鏡頭（有片）
【直播主福音】Nvidia Broadcast增Eye Contact功能　讓視線保持直視鏡頭（有片）
【eSIM時代】Android13測試版增eSIM功能　實體卡資料可轉至eSIM
【eSIM時代】Android13測試版增eSIM功能　實體卡資料可轉至eSIM
【智慧城市】希慎興業推動智慧城市發展　提升管理效益　助初創研發落地
【智慧城市】希慎興業推動智慧城市發展　提升管理效益　助初創研發落地
【AI應用】Google Cloud推出AI貨架檢視方案　助零售商提升營運表現
【AI應用】Google Cloud推出AI貨架檢視方案　助零售商提升營運表現
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款