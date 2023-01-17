【2023展望】中銀香港：恒指正面對22500點阻力位　倘能上破　料年內可試25000點

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部資深財富策略師高耀豪表示，恒指近期反彈雖多，屬估值正常化，後市要看經濟能否繼續復甦，若經濟表現佳，企業盈利上升，會支持股價進一步上升。技術走勢上，恒指正面對去年3月至5月的重要阻力位22500點，農曆新年將至，他相信會有一段時間整固，不排除短期回吐，若進一步隨着經濟好轉，氣氛改善，當上破22500點，恒指可在22500點至25000點區間橫行。

A股方面，高耀豪表示，中國經濟與歐美經濟處於不同周期，內地政策穩中偏鬆，勞動人口較大，通脹壓力相對低，配合疫情解封將陸續釋放經濟動力，相信今年上半年中國股市會由估值帶動，即市場對解封帶來經濟增長的預期，推動股價，而下半年因為經濟啟動帶動企業盈利進一步支持股價，美國加息周期上半年完成後，外部壓力應紓緩，預期中國股市應跑贏成熟市場。他指，上證指數正測試250天線，若能上破，今年內有機會測試3400點。

倡適時增價值型股票板塊投資比例

高又認為，隨着去年美聯儲去年大幅加息，令經濟、回落，故商品價格亦下跌，加上今年對比去年的按年基數效應將出現，故相信今年美國通脹回落，故料聯儲局應會放慢加息步伐，今年3月或5月應完成加息周期，惟聯儲局所關注的失業率仍低，這對工資和消費通脹有較大的影響，消費通脹的影響範圍較廣而持久，令儲局不能即時停止加息。目前美國雖有一定的衰退風險，但因良好就業市場、最近的通脹數據回落中，可能支持美國今年未必出現衰退，或者只有淺層衰退。

他續指，由於聯儲局採取控制經濟增長來降低通脹，故不能放鬆銀根，企業盈利將會受壓。資產配置上，價值型板塊目前較增長股估值便宜，未來因進入有一定的通脹水平，利率相對較高的時期，整體會較利好價值型股票板塊例如傳統銀行股、商品股，過去科技股表現一支獨秀情況會改變，故應適時增加價值型板塊投資比例。

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記者：胡學能