  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023展望】中銀香港：恒指正面對22500點阻力位　倘能上破　料年內可試25000點

股市 18:53 2023/01/17

分享：

分享：

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部資深財富策略師高耀豪表示，恒指近期反彈雖多，屬估值正常化，後市要看經濟能否繼續復甦，若經濟表現佳，企業盈利上升，會支持股價進一步上升。技術走勢上，恒指正面對去年3月至5月的重要阻力位22500點，農曆新年將至，他相信會有一段時間整固，不排除短期回吐，若進一步隨着經濟好轉，氣氛改善，當上破22500點，恒指可在22500點至25000點區間橫行。

A股方面，高耀豪表示，中國經濟與歐美經濟處於不同周期，內地政策穩中偏鬆，勞動人口較大，通脹壓力相對低，配合疫情解封將陸續釋放經濟動力，相信今年上半年中國股市會由估值帶動，即市場對解封帶來經濟增長的預期，推動股價，而下半年因為經濟啟動帶動企業盈利進一步支持股價，美國加息周期上半年完成後，外部壓力應紓緩，預期中國股市應跑贏成熟市場。他指，上證指數正測試250天線，若能上破，今年內有機會測試3400點。

倡適時增價值型股票板塊投資比例

高又認為，隨着去年美聯儲去年大幅加息，令經濟、回落，故商品價格亦下跌，加上今年對比去年的按年基數效應將出現，故相信今年美國通脹回落，故料聯儲局應會放慢加息步伐，今年3月或5月應完成加息周期，惟聯儲局所關注的失業率仍低，這對工資和消費通脹有較大的影響，消費通脹的影響範圍較廣而持久，令儲局不能即時停止加息。目前美國雖有一定的衰退風險，但因良好就業市場、最近的通脹數據回落中，可能支持美國今年未必出現衰退，或者只有淺層衰退。

他續指，由於聯儲局採取控制經濟增長來降低通脹，故不能放鬆銀根，企業盈利將會受壓。資產配置上，價值型板塊目前較增長股估值便宜，未來因進入有一定的通脹水平，利率相對較高的時期，整體會較利好價值型股票板塊例如傳統銀行股、商品股，過去科技股表現一支獨秀情況會改變，故應適時增加價值型板塊投資比例。

【開市追揸沽】恒指下站目標睇幾多？ 中央擬入股科企影響幾大

相關文章：

【香港經濟】中銀香港料香港經濟今年增長2.8%、觀察通關對消費的利好因素　樓價按年持平

【香港經濟】瑞銀鄧維慎：料本港零售銷售今明兩年各增長10%　「大家想出去，國際遊客也會進來」

記者：胡學能

港股 A股 中國市場 恒生指數 加息 香港 農曆新年 美國聯儲局 中銀香港（02388） 美國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【快手1024】快手CTO請辭　改任終身榮譽顧問

下一篇文章

【ESG】滙豐廖宜建：北京香港可從三方面合作發展綠色金融　共建國際化碳交易市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+北水】北水轉錄26.7億元淨流入　大手買盈富基金沽建行騰訊　恒指夜期微跌2點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水轉錄26.7億元淨流入　大手買盈富基金沽建行騰訊　恒指夜期微跌2點（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【恒指夜期】夜期收市跌58點　憧憬中美角力降溫（不斷更新）
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】香港快運宣布取消2月1日至16日約50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【日本機票】國泰航空宣布取消2月3至16日50班日本航班（附相關航班列表）
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【大行看法】滙豐：看到外資正積極買入中資股、恒指年底見22810點　流入資金主要來自三方面
【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多
【阿里巴巴9988】阿里巴巴創半年高後倒跌　「迷因股」推手Cohen據報入股、擬推動阿里巴巴回購更多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款