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【ESG】滙豐廖宜建：北京香港可從三方面合作發展綠色金融　共建國際化碳交易市場

宏觀解讀 18:48 2023/01/17

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【ESG】滙豐廖宜建：北京香港可從三方面合作發展綠色金融　共建國際化碳交易市場

香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建出席北京市政協的座談會時發言，提及香港和北京市可在綠色金融三方面合作，包括香港為北京連通國際綠色投融資市場、共同發展綠色金融國際標準、共建國際化碳交易市場。

廖宜建表示，中國要實現「雙碳」目標，需要數百萬億規模的投資，而香港是全球國際金融中心之一，聚集世界領先的綠色金融評估認證機構和國際投資者，可以作為北京與國際接軌的綠色投融資平台。他特別提及，國家主席習近平12月出訪沙特阿拉伯取得多項合作成果，認為香港資本市場可對接內地融資需求和海灣地區資金，而且香港是最大離岸人民幣中心，京港合作可推動能源貿易及雙邊投資人民幣結算，助人民幣國際化。

廖宜建：滙豐參與一帶一路綠色投資原則專案

在綠色金融國際標準方面，廖宜建指出，中歐去年互認可持續金融分類標準，綠色債券原則接軌，北京作為金融管理部門、主要金融機構所在地，而香港有豐富國際金融監管體系、綠色金融機構和人才資源，在設定國際標準可進一步合作，而滙豐 （00005） 一直參與「一帶一路」綠色投資原則（GIP）、中英氣候與環境資訊披露試點專案，今年會繼續協助京港合作。

廖宜建又指，北京、香港都在建立碳交易平台，包括北京綠色交易所升級為面向全球的國家級綠色交易所，建設全國自願減排（CCER）等碳交易中心，香港則推出全新國際碳市場Core Climate，提供效和透明的自願碳信用產品及工具交易平台。他認為，京港可利用自願碳減排交易的契機，共建國際化碳交易市場。

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編輯：麥德銘

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