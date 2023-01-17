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【私隱危機】借「變臉」App盜用身分行騙　專家提6大資安建議

科技 18:45 2023/01/17

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隨著銀行業務數碼化，不少港人都有使用網上銀行習慣，甚至在虛擬銀行開設戶口。有騙徒假借試玩變臉程式為由，誘騙3名同事提供個人資料及樣貌錄像，利用這些資料開設虛擬銀行帳戶及申請借貸，合共騙去銀行180萬港元。香港電腦保安事故協調中心提醒市民，對提供個人、生物特徵憑證的網上請求要保持警愓，並分享6項資安建議。

【網絡私隱】Meta起訴AI初創企業　建假賬戶收集用戶數據

現時，在金融機構開立戶口時，都需要提交身份證、住址證明等身份證明，以便機構核實身份。而身份核對或認證技術，早已不再局限於比對身份證或出生日期等個人資料，許多虛擬銀行及網上銀行為保申請人，與其提供的身份證明屬同一人，都會要求申請人在鏡頭前擺動頭部，以提供指紋等人臉識別和生物特徵認證技術，來進行身份鑑別及認證。

香港電腦保安事故協調中心表示，相關人臉識別認證方式除了用於開設銀行戶口外，亦會用於解鎖智能手機、登入流動理財App或授權網上支付等。用途之廣泛，使樣貌、 照片或錄像等都成為重要等個人私隱，市民應對提供個人、生物特徵憑證的請求保持警愓。

另針對保護個人訊息有以下6項建議：

  • 事件是用戶保安意識不足所致，用戶應了解樣貌、照片或錄像等都是重要的個人訊息及私隱，這些訊息可用於開設銀行戶口時的身份核對及認證；
  • 使用人臉識別技術時通常會要求近距離拍攝，及做出不同的頭部動作。如有人、機構或網站無故要求做出這些行為，他們可能正在收集樣貌數據，用戶應提高警覺及拒絕；
  • 其他如身份證、出生日期、住址證明等都屬於個人資料，應小心保管及切勿輕易交給其他人或上載至不明網站；
  • 在社交平台上，應配置合適的私隱措施，避免披露過多或不必要的個人資料，如職業、住址、相片（如証件相）或影片等；
  • 在丟棄含個人資料的文件時，應確保資料已經是無法辨別或還原，避免此類訊息被用於其他用途，例如開設銀行賬戶；以及
  • 如有需要，可向有關機構查詢自己的信貸報告，檢查個人身份有否被盜用借貸。

【私隱安全】逾4億用戶數據被出售　Twitter澄清非由系統漏洞洩漏

【私隱危機】美國電子車牌系統現漏洞　黑客可隨意跟蹤、刪除資料

責任編輯：殷凱怡

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